Mitos y realidades

La candidatura de Teruel Existe despierta tanto entusiasmo como recelo. Tantos seguidores como apasionadas están siendo las críticas a quienes cuestionan su entrada en política y el mensaje que dan sobre un problema que se debe afrontar con firmeza como es la despoblación. El empuje de Teruel Existe, junto a la publicación de un best seller que descubrió a la España urbana que hay otra que exige no ser olvidada, hizo que entrara en la agenda política un problema que no es nuevo. De hecho, es tan viejo como el ser humano y son muchas las razones económicas, climáticas, sociológicas y políticas que lo explican. El 75% de los europeos viven en las ciudades, y en el 2050, la ONU estima que casi el 70% de los más de 8.000 millones de habitantes que habrá en el planeta lo harán en aglomeraciones urbanas. Luchar contra esto es una empresa semejante a la de don Quijote con los molinos. Desde el Neolítico, en el que se produjeron los primeros éxodos en busca de asentamientos de clima más benigno, hasta el nacimiento de las ciudades burguesas de la Edad Media, o el auge industrial del siglo XIX en el que se consolidaron las urbes modernas, las personas han ido allá donde podían desarrollar su vida como querían y, muchas veces, como podían. Lo mismo pasa hoy, por muchos altos comisionados que se creen o por veces que se nombre una comarca en un debate electoral.

En los últimos años se ha instalado un discurso pesimista y quejoso que, como metáfora de la rebeldía del pequeño frente al gigante está bien, pero conviene evitar discursos pesimistas y adecuarlos a los tiempos. Nada hay más emocionante que una canción de José Antonio Labordeta reclamando dignidad en el Aragón que se desangraba de habitantes. Extrapolarlo a la realidad de 45 años después es extemporáneo. Cuando se habla de la vida en el medio rural despoblado tan malo es apelar al tópico renacentista del beatus ille como adoptar un tono victimista que se viene instalando en los últimos años. En los pueblos hay gente que vive tan bien como los del barrio de Salamanca de Madrid. Y también los hay que viven en penosas condiciones, pero no peor que el trabajador del último suburbio de una gran ciudad que también sufre meses de lista de espera sanitaria, que tiene que hacer kilómetros para llevar a sus hijos a la escuela, porque no se le garantiza una en su mismo barrio, o al que no le llega el sueldo porque la vivienda está por las nubes.

Si eres joven de Fortanete, Sarvisé o Codo y te haces periodista, abogado o ingeniero industrial, tienes muchos números de acabar dejando tu pueblo para vivir o en Zaragoza, Madrid o, en un mundo globalizado, en Filadelfia. Y hoy, hay más gente que quiere ser abogado, ingeniero industrial o periodista que dedicarse a las actividades que se pueden ejercer en un pueblo.

Existe un reproche generalizado de que los poderes públicos los han olvidado. Pero es gracias a esos poderes que se mantienen unos servicios de calidad. Ninguna empresa los mantendría por criterios de rentabilidad. Lo que hacen las administraciones es, sencillamente, su obligación. Pero negar los esfuerzos hechos no es justo. Solo gracias a la preocupación de los poderes públicos se puede presumir del puntero y especializado aeropuerto de Teruel, de que haya pistas de esquí en el sistema Ibérico, un observatorio astronómico como Galáctica referente internacional, parques paleontológicos de primera como Dinópolis. Incluso proyectos sin retorno social pero de gran impacto como Motorland. O que haya fondos específicos como el Fite, el Plan Miner o ayudas a las cuencas mineas. Si no hubiera interés por las administraciones, esas millonarias inversiones no existirían. Y hay cabeceras de comarca con todos los servicios. Incluso si Teruel Existe tiene alguna opción de tener representación en el Congreso es porque el voto de un habitante de una zona menos poblada está sobrerrepresentado frente al del de una ciudad.

Hay quejas de que Amazon no se instala en Teruel porque las instituciones no han querido. Ese es el paradigma. Las grandes compañías se instalan en los grandes ejes de comunicación geoestratégica y con suficientes flujos de población como para desarrollar su negocio globalizado. Pretender lo contrario es ir en contra de la realidad. Que gusten más o menos, son los que son. Mientras, hay que seguir exigiendo las mejores condiciones para nuestro Aragón despoblado.