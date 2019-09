Las muertes caen un 15% por la reducción del límite de velocidad

La reducción de la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora (km/h) en las carreteras convencionales implantada a principios de año está dando sus frutos. Este verano se ha saldado con la cifra más baja de fallecidos desde que hay registros, 220, sólo igualada por el año 2014. Respecto al verano del año pasado, el descenso ha sido del 15% y se ha concentrado todo en las vías secundarias. Mientras en las autovías y autopistas la muertes han subido de 61 a 65, en las carreteras convencionales han caído de 199 a 154. Las cifras no dejan lugar a dudas.

«No son buenos datos, porque mientras haya muertes nunca lo son, pero estamos en un cambio de tendencia respecto a años anteriores en los que habían aumentado los fallecidos. Poco a poco vamos haciendo camino en la buena dirección», puso de manifiesto ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la presentación del balance del verano y tras recordar que durante el primer semestre las muertes han caído un 9%.

MÁS VIGILANCIA /Marlaska también recordó que el cambio de límites de velocidad, en vigor desde finales del pasado enero, ha ido acompañado de un aumento de la vigilancia para que la nueva norma se cumpla: ha habido más agentes desplegados, se han sumado otros 28 radares en las vías convencionales y se ha desplegado un escuadrón de drones, de los que están operativos un total de once, tres de ellos con capacidad para sancionar, aunque no por casos en los que existan excesos de velocidad.

En el verano del 2015, la muertes subieron un 2% y la entonces directora general de Tráfico, María Seguí, lo atribuyó al hecho de que el Gobierno no hubiera querido bajar los límites a 90 km/h. «Somos uno de los pocos países europeos, junto a Polonia y Rumanía que mantiene el límite a 100, mientras que los más avanzados, como Suecia, lo tienen en 70. Nosotros solo queremos bajarlo a 90. La mayor parte de los siniestros mortales sigue concentrándose en las vías convencionales», destacó la directora general. Su declaración la situó al borde del cese pero no le hicieron caso y los fallecidos no dejaron de subir ni durante el verano ni en los balances anuales.

El año pasado, cuando al poco volver a la dirección general de Tráfico, Pere Navarro dio cuenta del mal balance del verano pasado, anuncio que su prioridad iba a ser implantar la medida con la que el anterior Ejecutivo no se había atrevido. Y así lo hizo.

Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, uno de los expertos que más insistió en la necesidad de bajar el límite, ratifica lo importante que ha sido este verano. «El descenso histórico en carretera convencional es el fruto de la medida: un 23 % menos. Algo más despacio, menos fallecidos», subrayó. Ahora habrá que profundizar en la vigilancia para que el nuevo límite se cumpla, añadió.

El otro dato que llama la atención del balance veraniego no es precisamente positivo. El porcentaje de fallecidos vulnerables (peatones, ciclistas y motocilistas) sigue en aumento y con un 41% se acerca a la mitad del total. El colectivo más afectado ha sido el de los motoristas, con 8 víctimas más que el verano del 2018.

Durante su intervención, el ministro Marlaska se detuvo especialmente en dos factores: el uso de los sistema de seguridad y el consumo de alcohol y drogas. Respecto al primero, alertó de que 23 de los 110 fallecidos que viajaban en coche y furgoneta no llevaban puesto el cinturón; que dos de los cinco menores de 12 años muertos tampoco utilizaban sillita; que ocho de los once ciclistas no llevaban casco o que tres de los 57 motoristas o usuarios de ciclomotor tampoco llevaba el suyo.

«Me cuesta mucho creer que no se tome como algo instintivo ponerse el cinturón», aseguró Marlaska, preocupado también por el consumo de alcohol y drogas al volante.