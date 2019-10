Los conductores del accidente de Fuentes dan positivo en drogas

La N-232, una de las carreteras más peligrosas de Aragón, volvió ayer a ser tristemente noticia a causa de un nuevo siniestro que eleva a 24 los fallecidos desde el 2015. En el último siniestro, consistente en el choque frontal de dos furgonetas, un hombre de origen subsahariano de 28 años resultó muerto y otras seis personas sufrieron lesiones graves. Una séptima, lesiones leves. Este accidente se registró a las siete y cuarto de la mañana, en el kilómetro 208, situado en las inmediaciones de Fuentes de Ebro. Los conductores de ambos vehículos dieron positivo en las pruebas de detección de consumo de sustancias estupefacientes, que deberán ser confirmadas en laboratorio.

La colisión se produjo cuando uno de los dos vehículos invadió el carril contrario y colisionó de frente con el otro, según indicaron fuentes de la Guardia Civil de tráfico que señalaron que la carretera estuvo cortada unas dos horas, durante las labores de evacuación de los heridos, y que se formaron retenciones de un kilómetro en ambos sentidos.

A la hora en que se produjo el siniestro, todavía no había amanecido, por lo que la visibilidad no era completa. Además, al parecer, en ese tramo, donde se halla el polígono industrial La Corona, existe un pequeño cambio de rasante.

Las furgonetas implicadas en el accidente pertenecían a dos empresas distintas. En una de ellas, de la compañía Milian Quílez Construcciones, viajaban cinco trabajadores que se dirigían de Calanda a Sierra de Luna, al norte de Zaragoza, a las obras en un parque eólico.

«Todos ellos han resultado con lesiones, más o menos graves», manifestó una persona de la citada empresa, que precisó que los trabajadores viajaban en una furgoneta Renault Trafic. El otro vehículo, en el que se hallaba el fallecido, era una Citroën Berlingo. Los heridos fueron evacuados en ambulancia y en el helicóptero del 112 a Zaragoza y trasladados a los hospitales Miguel Servet y Clínico.

Según el último parte sanitario de ayer, la situación de los heridos era la siguiente. Respecto de los ingresados en el Clínico, S. K. B., de 54 años, estaba en observación en urgencias; J. A. S. E., de 36, se encontraba grave pero había sido subido a planta, y A. R. A., de 35, estaba en observación en urgencias. En cuanto a los del Servet, J. A. C. B., de 46 años, su estado era muy grave y quedó ingresado en la uci, al igual que D., D., de 41. R. B. R., de 33, estaba grave e ingresado en urgencias y A. C. A., de 36, presentaba lesiones menos graves y se hallaba en planta. Este nuevo siniestro mortal en la N-232 provocó ayer la respuesta indignada de las poblaciones que atraviesa la vía, que discurre entre Mallén, al oeste de la provincia de Zaragoza, y el puerto de Torre Miró, en el límite con la de Castellón. «Por culpa de la parálisis política no se ha ejecutado nada», denunció María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro. «Había una partida presupuestaria y no se ha llevado a efecto», agregó.

«Faltan trámites por hacer, pero sobre todo falta voluntad política para hacer de una vez por todas una infraestructura tan necesaria», señaló Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro, que se mostró partidario de que la plataforma de localidades afectadas siga adelante con sus reivindicaciones.

«Hay que tener en cuenta que, entre Zaragoza y Alcañiz, se trata de una vía que atraviesa numerosos polígonos industriales que generan mucho tráfico, en particular de vehículos pesados», continuó Royo.

La prueba de detección de droga que se les practicó a los conductores, de carácter indiciario, dio positivo, si bien está a expensas de su confirmación en laboratorio. De hecho, según un estudio del Instituto Nacional de Toxicología hecho público el pasado julio, casi la mitad de los muertos al volante en España en el 2018 (un 43,4%) iban ebrios o drogados, un porcentaje que se mantiene prácticamente sin cambios desde el 2015.

Por otro lado, un hombre y una mujer resultaron heridos ayer cuando el coche en el que se desplazaban se salió de la calzada y volcó en un campo en las cercanías de Caspe. El siniestro se produjo a las 12.50 horas en la carretera N-211, a la altura del kilómetro 268.

Ambos heridos fueron trasladados a sendos centros sanitarios según informaron fuentes de la de DPZ.