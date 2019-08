«No basta con llevar material técnico, hay que saber usarlo»

El teniente Santiago Gómez Rivas dirige desde hace más de dos años la Unidad de Montaña de Aragón y Navarra. Nació en Zaragoza y está muy vinculado por razones familiares y de residencia a Jaca.

–Muchos accidentes de montaña se deben, según las estadísticas, a que los aficionados no van debidamente equipados.

–Así es. Pero lo cierto es que, en alta montaña, no basta con llevar material técnico, sean crampones, piolets o casco, además hay que saber utilizarlo. Nos encontramos con casos en los que el compañero no tiene práctica con los elementos de seguridad de lleva y no sabe usarlos debidamente.

–Se habla mucho de los accidentes graves de montaña, pero gran parte de la actividad de los equipos de rescate se centra en auxiliar a personas que han sufrido lesiones leves.

–La realidad es que se producen muchas incidencias en las que, afortunadamente, las lesiones no revisten gravedad. Eso es especialmente cierto en lugares de afluencia masiva, como ocurre, por ejemplo, en Ordesa. Si un lugar está al alcance de todo el mundo se convierte en un foco de atracción y, por lo mismo, se incrementan las situaciones que requieren la intervención de los integrantes de los equipos de emergencia en montaña.

–¿Cómo está discurriendo la temporada de rescates de este verano? ¿Se observa un incremento del número de las operaciones de auxilio?

–Nos movemos, de momento, en cifras muy similares a las del año pasado. Lo que ocurre es que, a veces, al llevarse a cabo muchos rescates un mismo día da la impresión de que están aumentado las intervenciones, pero no es así. Hay días de seis rescates y otros en los que no hay o la cifra es muy inferior.

–Los barrancos del Pirineo y del Prepirineo son otro de los ámbitos en que se mueven las unidades de montaña.

–Los barrancos suponen una parte muy importante de nuestro trabajo y requieren seguir las normas de precaución establecidas.

–¿Qué hace que la travesía del glaciar del Aneto se haya convertido en uno de los puntos más conflictivos desde el punto de vista de la seguridad? Es un verdadero punto negro.

–Para empezar es un glaciar largo y se encuentra alejado, se llega a él tras un largo recorrido. Aparte, requiere ir bien equipado y, como he dicho, saber el manejo de los elementos de seguridad de que se va provisto.

–La preparación es un plus.

–Sin lugar a dudas. Pero hay que tener siempre presente que nadie está libre de sufrir un accidente en una zona peligrosa, desde el simple aficionado al montañero más experto, por lo que nunca hay que bajar la guardia.