“No votaremos a Lambán ni a Aliaga”

El líder autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, dejó claro ayer que no van a votar «la investidura de Javier Lambán, y en consecuencia la de Aliaga como consejero», en el futuro pleno de las Cortes. Tras la reunión con Sada, Pérez Calvo consideró que su proyecto «liberal, moderado, se hubiera podido sustanciar en 48 o 72 horas», pero que «el señor Aliaga, no digo el PAR, ha dejado claro que no quiere saber nada de nosotros».

Ante esta evidencia, se propone ejercer «una oposición firme y libre, por los intereses de los aragoneses», por lo que no descarta apoyar iniciativas que provengan del Gobierno, y viceversa. De hecho auguró «una legislatura curiosa», en la que «las propuestas que se aprueben serán de la oposición».

Pérez Calvo dedicó gran parte de su intervención a criticar la maniobra del PAR que ha acabado dejando a Podemos con «la sartén por el mango», pero lo hizo sin ninguna acritud. Lo que sí pidió a Lambán, que «está en su derecho y obligación de buscar apoyos» para la investidura, que «agilice» las conversaciones. A su juicio, una repetición de elecciones «no es un escenario deseado por nadie», porque «la gente se podría decantar por la abstención».

Tanto ellos como el PP descartaron presentar su propio candidato porque «ir a una investidura sin tener posibilidades es perder el tiempo», consideró Pérez Calvo.