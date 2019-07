La opinión de los que votarán 'no' a Lambán (31 diputados)

PARTIDO POPULAR (16 DIPUTADOS)

Mar Vaquero, la portavoz del PP, consideró «una impostura» el discurso de Lambán por hablar de «un Gobierno de moderación, que es lo que no ha sabido ejercer en cuatro años, y estamos convencidos de que tampoco lo va hacer» en la siguiente legislatura. A juicio de Vaquero, el acuerdo alcanzado, Lambán acertó al decir que no asistimos a «un proyecto de partidos, porque este anuncio es una suma de proyectos personales. Es un qué se va repartir cada uno», consideró. A su juicio, la «relación de medidas, que ni siquiera es un programa», expuesto en el discurso de Lambán, fue «un balance de lo que no se ha hecho en la anterior legislatura en educación, sanidad o economía», por lo que no confían en que ahora se vaya a realizar. «Para gobernar no basta con presentar ideas de una forma bonita, sino responder a los que necesitan los aragoneses, que es estabilidad. Y con cuatro partidos que solo se han puesto de acuerdo para hablar de qué hay de lo mío, no la van a tener», añadió. Además, avanzó que la «armonización fiscal» para el PSOE consiste en subir los impuestos.

CIUDADANOS (12)

El líder autonómico de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, volvió a recuperar los calificativos de «Gobierno de supervivencia» y «unión temporal de empresas» para referirse a la alianza de los cuatro partidos que conformarán el próximo Gobierno de Aragón, a las que ayer añadió la del «jarrón chino, que parece muy bonito pero que cuando te acercas ves que está hecho de piezas pegadas con cola». Un Gobierno «de retales», añadió también, «que amenaza con desmoronarse y dejarnos tirados en una situación muy complicada» con el inestable panorama nacional e internacional. En cuestiones más concretas, criticó que las supuestas supresiones de impuestos, como el de Sucesiones –aunque en realidad se habla de «estudiar» su eliminación– y el ICA, incluyen su sustitución por otros tributos, según figura en el pacto. En cuanto a la intervención de Javier Lambán, consideró que habla «para contentar a una serie de personas a las que ha pedido un préstamo, para que no le pidan todos a la vez que se lo devuelva».

VOX (3)

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, consideró que por mucho que se hable de un gobierno con transversalidad y sin frentismos, «la realidad es la que es», que la centralidad será «complicada» en un Ejecutivo con grupos «de izquierda, de extrema izquierda y regionalismo radical». El diputado enumeró como puntos débiles algunos de los elementos que la coalición exhibe como fortalezas, como son el el carácter «aragonesista, pidiendo más competencias y avanzando en la comarcalización. Hasta el punto», destacó, «de relacionarse con el Estado en una relación de bilateralidad». A su juicio, el «miedo» del que habló Lambán en su discurso, como origen del auge de la extrema derecha, es el que «ha agitado la izquierda en los últimos periodos electorales». En definitiva, consideró que «a la hora de la gobernabilidad esta será complicada, con formaciones muy heterogéneas. No es el mejor Gobierno posible para Aragón», zanjó