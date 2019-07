La opinión de los que votarán 'sí' (36 diputados)

PSOE (24 DIPUTADOS)

Para el portavoz socialista, Vicente Guillén, el acuerdo alcanzado entre las cuatro fuerzas que conformarán el próximo Gobierno de Aragón es «un ejercicio de inteligencia política», que se estudiará «en las facultades de Ciencias Políticas», según vaticinó en una comparecencia ante los medios tras el discurso de investidura de Lambán. Una alocución que resumió como «un contrato aragonesista, de progreso, social, verde y digital centrado en las personas, el territorio y el futuro», además de las consabidas «transversalidad, centralidad y moderación» que siguieron siendo las claves más repetidas ayer. Guillén destacó la «confianza» entre las cinco fuerzas que apoyarán la investidura, y apuntó que, aunque no son quien para darle consejos a Pedro Sánchez, le consta que este está «muy satisfecho» del acuerdo en Aragón.

PODEMOS (5)

La portavoz de Podemos-Equo, Maru Díaz, afirmó que Podemos se siente «reflejado y reconocido» en el acuerdo de 132 medidas que hará posible el Gobierno a cuatro. Un pacto con el que a su juicio la comunidad ha tomado «la delantera» frente a otros escenarios políticos como el nacional, en el que «Pedro Sánchez no ha acabado de entender que el tiempo de las mayorías absolutas ha acabado». En la misma línea, Díaz compartió el discurso de Javier Lambán y consideró que, con esta alianza, se ha demostrado que los políticos pueden ser «garantes de soluciones y no generadores de conflictos», contribuyendo a «erradicar el miedo», retomando uno de los mensajes del discurso del candidato socialista, en época de incertidumbre. Díaz afirmó que todas las formaciones se han dejado «pelos en la gatera» en el acuerdo.

CHA (3)

El presidente de CHA, José Luis Soro, confió en que dentro de unos años los partidos firmantes de este acuerdo podrán mirar atrás y seguir «orgulloso» de la «concordia y entendimiento» que se han alcanzado durante las últimas semanas para sellar el acuerdo de gobernabilidad. Soro aseguró que Aragón puede «dar ejemplo» y «superar las diferencias» y que ha inaugurado con este acuerdo la «vía aragonesa de gobernanza» con la suma de partidos distintos que son capaces de «atenuar» sus diferencias en favor del interés común. Soro definió como «realista, ambicioso y pragmático» el discurso de Lambán, más elogioso que el propio Vicente Guillén, y consideró que su futuro Gobierno debe situase en «la vanguardia» porque a los aragoneses no les va a bastar con la mera gestión.

PAR (3)

Arturo Aliaga consideró que el acuerdo alcanzado ha sido «la prueba del nueve» de la negociación política, y volvió a destacar que las 132 medidas tienen «el ADN del PAR», pues son las 75 que originalmente acordaron con el PSOE con los añadidos de la «transversalidad enriquecedora» con los otros grupos. Sobre estos, al ser preguntado de nuevo por la retirada del veto a compartir Gobierno con Podemos, consideró que no había nada que vetar una vez la formación morada ha cedido en la escuela concertada, la limpieza del Ebro, la modernización de la estaciones de esquí o que los aragoneses no pueden tener que más presión fiscal que el resto. Su formación, consideró, no ha tenido que cambiar mucho porque «el 99% de las cuestiones» están en sus programas.

IZQUIERDA UNIDA (1)

El coordinador general de Izquiera Unida en Aragón, Álvaro Sanz, terminó de perfilarse ayer como la única oposición de izquierdas que va a haber estos cuatro años en las Cortes, pese a apoyar la investidura de Javier Lambán. De hecho fue el único de los cinco grupos que darán el sí hoy que atacó el discurso del candidato, a su juicio, «bastante carente de autocrítica, teniendo en cuenta la realidad a la que tiene que dar respuesta». Consideró que el «equilibrista» de Lambán fundamentó su discurso en «bases equivocadas», porque no fue la crisis lo que motivó la situación actual, sino las medidas que implementaron desde Europa los socialistas europeos, entre otros grupos. Y no se arregla con el libre mercado, anunció, ni con «ambigüedad» sobre las privatizaciones.