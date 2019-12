Otra mirada, mismo virus

Aunque en Aragón las infecciones por VIH tocaron techo en 1994 y desde 1996 los nuevos casos bajan cada año, manteniendo una estabilidad en los últimos tiempos, estos siguen produciéndose. En este campo, de los 114 positivos del año pasado, la misma cifra que hubo en el 2017 si se atiende al boletín de vigilancia epidemiológica publicado recientemente, 15 se registraron en menores de 30 años, en los que 4 fueron mujeres y 11 hombres. Los jóvenes ven de otra manera una misma enfermedad que hace décadas era una epidemia mortal pero que, hoy en día, se ve como algo con lo que se puede vivir. El enfoque tiene dos caras, ya que, si bien ha erosionado el estigma que sufrían los enfermos, también ha relajado las precauciones y, en alguna ocasión, el conocimiento sobre los factores de riesgo y las vías de contagio que, no obstante, son bien conocidas en líneas generales.

«El sida lo vemos como algo un poco lejano e igual no nos damos cuenta de la realidad que hay acerca de él», explica María, una estudiante de la Universidad de Zaragoza. «Yo, personalmente, no conozco casos y, a lo mejor, de otras enfermedades sí y no le das tanta importancia. Igual por eso lo veo como algo más alejado», añade.

GRAVEDAD

Su amiga Paula, también estudiante del campus público, se muestra de acuerdo con este punto de vista y considera que el sida «es peligroso, pero no más que otras enfermedades» y apunta los avances que ha habido en la materia, que permiten a las personas infectadas «llevar una vida lo más normal posible». De esta manera, Ambas, que conocen las vías de transmisión y los factores de riesgo, lo observan como un asunto grave, aunque con cierta distancia.

Si se compara con los datos del 2017, en la comunidad ha descendido ligeramente la incidencia entre los menores de 30 años, al pasar del 15% del total al 13,1% actual, una diferencia mínima, teniendo en cuenta el número de casos totales, que muestran cierta estabilidad estadística.

La percepción de los peligros que conlleva esta enfermedad, pues, parece que existe. «Es obvio el riesgo, hay que tener cuidado y tomar precauciones», asevera Cristian, otro joven de 18 años que estudia en la Universidad de Zaragoza, quien vuelve a considerar que «ahora se ve diferente que hace 20 años». «Se conoce un poquito más, no del todo pero sí que tenemos una idea un poco más clara», indica, aunque admite que las precauciones a veces no son las adecuadas: «También es verdad que ahora una noche loca es mucho más común que antes», enfatiza.

Precisamente, de las 470 pruebas rápidas que realizó Omsida a lo largo del 2018, 152 usuarios eran menores de 25 años, el 32,3%. De los cerca del medio millar de casos que pasaron por la entidad, 203 dijeron no haber usado el preservativo en la última relación, un 43%.

Andrea, de 28 años, también defiende una perspectiva parecida y considera que «ahora hay mucha información y no hay tanto miedo como hace 30 años», una época en la que recuerda la combinación de esta afección con drogas como la heroína: «Las jeringuillas se las pasaban unos a otros», recuerda.

Además, señala que «se ha avanzado mucho» ya que, ahora, «los enfermos de sida pueden llevar una vida lo más normal posible». «Ahora se ve de otra forma», destaca esta estudiante de 28 años y ejemplifica esta situación con que ahora «hay hijos de relaciones entre un infectado y otro que no lo está y el niño nace sin la enfermedad. No está tan estigmatizado como hace tanto tiempo», concluye.