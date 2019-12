Los partidos critican la gestión del Gobierno de Aragón con el centro

Los partidos, especialmente desde el espectro de la derecha, criticaron este lunes la gestión del Gobierno de Aragón con las obras del nuevo hospital de Alcañiz, un trabajo por el que el Ejecutivo inició los trámites para liquidar el contrato por incumplimientos.

Desde el PP, su presidente en Teruel, Joaquín Juste, subrayó que el centro «estaría terminado de no ser por el sectarismo» del Ejecutivo autonómico y culpó a la izquierda de esta situación al no dar continuidad al proyecto del Gobierno popular. Por ello, Juste mostró su «indignación». «Lo peor no es que no tendremos el nuevo centro en el plazo previsto, sino que no sabemos cuándo estará finalizado», aseveró.

Cs también se sumó a las críticas, al afear que desde el Ejecutivo no hubiera «un plan B», y su portavoz en materia de Sanidad en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, pidió al Gobierno autonómico que «haga autocrítica» y «asuma la responsabilidad» ante la ruptura del contrato de obra. Para Gaspar, el Gobierno «sabía desde hace meses» de estos retrasos y no ha actuado «hasta que no se ha llegado a un callejón sin salida». «Todos éramos conscientes de la situación a la que se estaba llegando», dijo, mientras el Ejecutivo «miraba hacia otro lado», añadió.

Además, el coordinador general de IU en Aragón, Álvaro Sanz, trasladó a la DGA «la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo para que un juzgado determine la incapacidad e insolvencia empresarial de estas compañías –Dragados y OHL– para contratar con el sector público».

«LA SOLUCIÓN MEJOR»

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, aseguró que la resolución del contrato de obras para la construcción del hospital de Alcañiz era la «solución mejor» ante la imposibilidad de que se finalizaran los trabajos en los plazos previstos.

El presidente explicó que la decisión del Ejecutivo autonómico se sustenta en la escasa inversión realizada hasta el momento y en la continua demora de los plazos previstos en el calendario del proyecto. «Se ha llegado a la conclusión de que, a este ritmo, es imposible que las obras se finalizaran en el plazo previsto y que lo mejor para el nuevo hospital es rescindir el contrato y proceder a llevar a cabo otra licitación», señaló. Además, defendió la elección de la UTE porque fue la que mejor se atuvo a los pliegos y realizó «la baja más importante».