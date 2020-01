Pedro Sánchez se compromete a ayudar a las zonas de Aragón afectadas por las nevadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo ayer 40 minutos escasos en Cantavieja, en el Maestrazgo turolense. Pero esa corta estancia, que empleó en recorrer los puntos de la localidad más dañados por la nevada catastrófica de comienzos de esta semana, puede traer sus frutos a una comarca castigada por la borrasca Gloria.

En efecto, el jefe del Ejecutivo prometió a Javier Lambán, presidente de Aragón, que la comunidad estará dentro de las ayudas para reparar los daños causados por el temporal que ha afectado al este de la península. Y también se mostró dispuesto a que la serrería de Cantavieja, que ha suspendido su actividad tras caerse parte de la cubierta por el peso de la nieve, se beneficie de fondos de las administraciones, según indicó al propietario de la instalación, que da empleo a 18 personas y constituye una de las principales industrias de la zona.

Según sus cálculos, el aserradero podría haber sufrido daños por más de un millón de euros, tras una reciente inversión de medio millón en maquinaria que quizá haya quedado inutilizada.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, explicó a Sánchez que estuvo nevando durante horas y horas sin parar. Tanto que el manto blanco que se formó sobre el tejado del polideportivo hizo que este cediera y la nieve cayera dentro. Este fue precisamente otro de los lugares visitados por el presidente de Gobierno, que fue recibido a las 16.19 de la tarde por varios centenares de personas, entre ellas numerosos miembros de los equipos que han combatido los efectos de la nevada, desde militares de la UME hasta bomberos de la Diputación de Teruel, pasando por la Guardia Civil y personal de Carreteras de la DGA.

Sánchez explicó también que se elaborará un decreto en el que se irán incluyendo los daños causados por la borrasca, por lo que urgió a los ayuntamientos que aceleren la valoración de las pérdidas. Pero la simple enumeración de los desperfectos «llevará su tiempo», advirtió Roberto Rabaza, presidente de la comarca del Maestrazgo y alcalde de Tronchón, un pueblo que estuvo varios días aislado, con la carretera cubierta de nieve, sin luz y sin cobertura telefónica.

Para el presidente del Gobierno, Cantavieja fue una etapa intermedia, pero intensa, entre el litoral de Castellón, donde pudo apreciar los destrozos sufridos en Benicarló y Peñíscola, y la ciudad de Málaga, adonde acudió en avión para estar presente en la ceremonia de los Goya.

CAMBIO CLIMÁTICO / Al emprender el regreso a Castellón, donde iba a tomar el avión que lo llevaría a la fiesta del cine español, Sánchez se refirió a que en la próxima conferencia de presidentes autonómicos se abordará uno de los puntos clave de su programa: la transición ecológica. Se trata de «alinear todas las políticas» ante el cambio climático, que «está cada vez más presente y de manera más dramática».

Antes de encontrarse con Sánchez, Lambán había recorrido otros lugares afectados por el temporal, como Mosqueruela y La Iglesuela. Y anunció que trabajará para la instalación de un sistema de telefonía vía satélite que evite la incomunicación en casos de emergencia como las vividas esta semana. Por su parte, el presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, reclamó que se declare zona catastrófica las localidades más afectadas.

Fundido en blanco en el Maestrazgo

El Maestrazgo ha sufrido esta semana la nevada del siglo. Y el más grave efecto del continuo manto blanco que cubre las sierras y barrancos de esta apartada comarca montañosa entre Aragón y el Levante ha sido paralizar la vida cotidiana de sus pueblos. Una vez pasado el temporal, la estampa que han dejado los copos caídos con desquiciada profusión es bella e inquietante a la vez.

Entre el lunes y el miércoles pasado, apenas se podía circular por las carreteras secundarias (allí todas los son) y era imposible llegar a las masías desperdigadas por los montes, que son claves para su economía, basada en la ganadería. «Esos días no se podía salir de casa, no había electricidad y nos calentábamos con el fuego de la chimenea», explica José Membrado, un jubilado que vive con su mujer en el núcleo de Las Planas, cerca de Castellote.

Ayer la normalidad empezaba a volver, como lo demostraba el agua que chorreaba de los tejados de Bordón y que aceleraba el deshielo ya iniciado. Pero en Tronchón, muy cerca, todavía había sitios donde la nieve formaba muros de un metro de altura. «Nevó tanto que las quitanieves se atascaban en la carretera de Olocau», señala Juan Carlos, un vecino.

En esas condiciones, no había manera de conducir hasta la farmacia más cercana en busca del Sintron que necesitan varios vecinos. Y los ganaderos se desesperaban porque no podían darse una vuelta por las naves donde encierran las vacas, a las que se llega por pistas que hasta hace poco no se habían limpiado del todo.

«Ha sido un desastre para una comarca tan despoblada como esta», lamentaba Roberto Rabaza, alcalde Tronchón y presidente comarcal del Maestrazgo.

Las pérdidas han llegado también a otros sectores, como el comercio, la hostelería y el exiguo sector industrial de la comarca, como la serrería de Cantavieja que ha dejado de fabricar palés porque la cubierta se vino abajo del peso de la nieve y aplastó las máquinas cortadoras.

«Llegó un momento en que las tiendas de fruta no tenían de nada», dice Rosa Mari, que regenta el restaurante Yodi de la misma localidad, que es la capital del Maestrazgo. «No se podía ni hablar por teléfono», indica. «La gente se encerró en sus casas y los bares se quedaron sin clientela», añade.

Ayer, la autonómica A-226, que atraviesa el Maestrazgo de norte a sur, era una cinta de asfalto gris que contrastaba con la blancura ininterrumpida del paisaje circundante. En los establos, a los lados de la carretera, las vacas se apretaban junto a los pesebres con pacas de paja. La vida parecía recuperarse con dificultad bajo el pesado paquete de nieve que ralentizaba el paso de los tractores y amortiguaba el ruido de sus motores.

«Me parece que llevábamos tantos años sin una gran nevada que habíamos perdido la costumbre, y esto nos ha cogido totalmente desprevenidos», reflexionaba Vicente Gascón, un jubilado de Cantavieja que salió a ver a Pedro Sánchez.

Vicente pensaba en los pastores aislados en las masías, sin posibilidad de comunicarse por móvil para pedir ayuda, perdidos en las sierras del Maestrazgo en medio del temporal.