Pérez Anadón se declara «optimista» con la «sensibilidad» del Gobierno

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, salió del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «contento» con la «sensibilidad» del Gobierno central ante las necesidades de financiación de las comunidades, aunque esta no se llegase a tratar en profundidad.

«Yo diría que ha sido positiva, porque se ha hablado de la necesidad que tenemos todos de la reforma del sistema de financiación», decía, en referencia a la reunión. Lo hacía en unas declaraciones facilitadas por la consejería, ya que rechazó hacerlas por vía telefónica al terminar el encuentro.

«En ese tenor, hay que decir claramente que por parte del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda se ha mostrado la sensibilidad necesaria como para flexiblizar el objetivo de déficit que teníamos las comunidades autónomas. Nosotros teníamos para el 2020 un objetivo del 0,0%, y ahora vamos a tener el 0,2%. Y cada décima, los aragoneses tienen que saber que son 40 millones de euros, luego estamos hablando de ochenta millones de euros. En el 2021, que también era el 0,0%, va a ser el 0,1%, otros 40 millones, y solo para el 2022 y 2023 tendremos que estar en el 0,0%», resumió Pérez Anadón, en referencia los acuerdos alcanzados en la reunión, en los que como representante autonómico votó a favor.

«Con respecto al otro tema que también ha planteado un buen debate, el IVA», Pérez Anadón repasó que «se nos pagó en el 2017 con las entregas a cuenta, pero en el 2019 nos descuentan porque no se habían producido los ingresos por el sistema de información inmediata. Medida, por cierto, que tomó el anterior Gobierno del Partido Popular», recordó, en referencia a la decisión adoptada por el exiministro Cristóbal Montoro. Este cambio normativo hizo que el impuesto correspondiente al mes de diciembre no se cobrase hasta el 2018, y, por tanto, no se compensara el desequilibrio este año.

COMPENSACIÓN

Lo que venía aduciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es que intentó compensar esta carencia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año pasado, pero que los votos en contra del PP y otros partidos de la oposición lo impidieron. Lo que, de hecho, llevó a convocar las últimas elecciones. Pero la justificación no estaba calando en el grueso de las comunidades autónomas, privadas de un dinero que les correspondía.

Así, directamente denunciando o como mínimo planteándoselo, todas le habían hecho saber al Ejecutivo central que no estaban de acuerdo. De hecho, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, exponía ayer por la mañana, horas antes de que se celebrase el CPFF, que, aunque veía con buenos ojos las «medidas paliativas que ofrecía el Gobierno central», la única que aceptaría sería que se abonasen los 80 millones de euros que se adeudan a la comunidad. Y esto no es lo que se ofreció ayer por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Monero.

«Lo que se nos ha planteado», explicaba Pérez Anadón tras el encuentro, «es que en vez de tener el objetivo de déficit para este año pasado del 0,1% pueda ser del 0,3%. Eso significaría que, de alguna manera, (se nos reduzca) parte del déficit que sabíamos que no íbamos a cumplir, entremos en la senda de cumplimiento. Una fórmula que es imaginativa y que hemos dicho que el Gobierno de Aragón estudiará positivamente», afirmó. Habrá que esperar a ver si el resto de los integrantes del Ejecutivo, particularmente Lambán, comparte esta visión amable del consejero.

A nivel general, tras el encuentro, el responsable de Hacienda autonómico se declaró «optimista, porque se ve la sensibilidad del Gobierno de España, que nos levanta el freno que tenía respecto al déficit, lo cual demuestra una sensibilidad con las comunidades autónomas, que estamos teniendo un cargo con el mantenimiento de los servicios sociales mayor que otras administraciones», consideró.