Pérez Anadón vende a un PSOE listo para «liderar» la izquierda

El PSOE está listo para recuperar la alcaldía de Zaragoza. Así de claro se mostró ayer el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, en su último debate del estado de la ciudad que utilizó para pedir el voto y calificar de decepcionante la era del cambio de Pedro Santisteve. Pese a colocarle en el sillón de alcalde con sus votos y mantenerlo a lo largo de una legislatura en la que han carecido de sintonía, Pérez Anadón vaticinó la «defunción política» de Santisteve y erigió a la candidata socialista a la alcaldía, Pilar Alegría, como la única vía posible para gobernar la capital aragonesa a partir de las elecciones de mayo y evitar, así, que la derecha tome el bastón de mando.

«Estamos listos y preparados para liderar. Con las ideas, la ambición y la capacidad de diálogo de la que ha carecido ZeC, y que cincelaron la gran ciudad en la que hoy vivimos», terminó Pérez Anadón un discurso en el que no anunció ninguna propuesta de ciudad. Además de acusarle por «no querer oír, consensuar y gestionar», le advirtió al alcalde que no se fiaba de él y que no cuente con el PSOE para aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) por no adaptarlo a la realidad, ya que no incluye la movilidad compartida. Misma amenaza lanzó sobre el plan de vivienda, salvo que cambie «su vocación asistencialista que deja fuera a los jóvenes y trabajadores».

Pérez Anadón denunció que el Gobierno de ZeC invierte menos por habitante que en el 2015, que el número de desahucios se mantiene en cifras similares a antes de su llegada, «400 al año», que las viviendas nuevas que ha autorizado el Gobierno del cambio son de «lujo» –«ni la derecha», apuntó– o que «su falta de ideas e incapacidad de gestión las han sufrido los barrios».

El socialista aseguró que para las grandes empresas ha sido un chollo que gobierne ZeC ya que, al prestar el servicio en reconocimiento de obligación (con el contrato caducado) por la falta de negociación, ganan más y tienen menos obligaciones que cumplir.

A su juicio, Santisteve ha perdido una oportunidad de oro porque cuando llegó a la alcaldía Zaragoza empezaba a salir de la crisis y, sin embargo, lamentó que el Gobierno de ZeC «haya sido incapaz de gestionar el presupuesto». Así que con un balance más que negativo de los años de Santisteve como regidor, Pérez Anadón aseguró que Zaragoza se merece un Gobierno que «sea capaz de dialogar con todos, entendiendo las necesidades de una ciudadanía compleja y diversa» y qué mejor que sea una alcaldesa como Alegría la «que destierre la bronca diaria y conjugue en positivo la acción de gobernar».