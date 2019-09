El plazo para inscribir las coaliciones termina hoy

Los partidos políticos tienen hasta las 14.00 horas de hoy para inscribir las coaliciones electorales con las que concurrirán a las elecciones generales del 10 de noviembre. Salvo sorpresas de última hora, en Aragón serán dos, la mantenida de Unidas Podemos (Podemos e Izquierda Unida) y la de Más País, CHA y Equo. Hoy se despejará la duda de si el partido que preside José Luis Soro ha convencido al de Íñigo Errejón de presentarse juntos en Huesca además de en Zaragoza, aunque parece poco probable, dado que Errejón no quiere presentarse en circunscripciones donde estén en juego menos de siete escaños.

Mucho menos probable parece que cuaje la coalición de PP y Ciudadanos en España Suma (o Suma Aragón), dado que ni Albert Rivera a nivel estatal ni Daniel Pérez Calvo en el autonómico han mostrado interés por la idea. Por mucho que el líder nacional popular, Pablo Casado, hiciese ayer un último llamamiento para ello en Zaragoza.

Con este trámite comenzará una semana con claro ambiente electoral en la comunidad, si es que no lo había ya. Comenzando, también hoy, con la fijación de las listas electorales a nivel nacional del PSOE y Ciudadanos, para las que no se prevén cambios respecto a las que se presentaron para las elecciones del pasado 28 de abril. Mañana podrían quedar definidas también las de Vox, aunque no es seguro que así suceda.

Más allá de los nombres, que los partidos tienen hasta el próximo lunes, 7 de octubre, para decidir, la semana también contará con visitas de primeras figuras de los partidos a la comunidad. Si ayer fue el turno de Casado, mañana será el de Pedro Sánchez, que tendrá una doble presencia, con una comida-mitin en Huesca y un mitin, ya por la tarde, en Zaragoza.

ECHENIQUE, EL VIERNES

También llegará a Zaragoza el secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programas de Podemos, Pablo Echenique, que una vez zanjada la polémica aragonesa repetirá como número uno de la lista al Congreso por Zaragoza. Intervendrá en un debate abierto en la capital aragonesa el viernes, junto a la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, y la portavoz del Consejo de Coordinación de la formación morada, Noelia Vera.

A lo largo de esta semana se irán conociendo la conformación definitiva de las listas electorales de los partidos, antes de la fecha límite del próximo lunes, momento en que comenzarán a señalarse los actos de precampaña y de la breve campaña electoral, que se desarrollará entre el 1 y el 8 de noviembre, todavía sin grandes actos confirmados.

Mientras, sigue abierto el plazo para solicitar el voto por correo, que finalizará el próximo 31 de octubre.