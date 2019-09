Podemos Aragón reabre la guerra interna a cuenta de Echenique

La decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones del 10 de noviembre ha terminado por reabrir en Aragón la guerra interna de Podemos en la comunidad, cuya dirección actual mantiene tensas relaciones con la cúpula en Madrid. Una tensión que parecía aletargada, sobre todo tras la buena resolución de las autonómicas con el cuatripartito, pero que ha resurgido por la búsqueda de coaliciones electorales. Ayer, Nacho Escartín reconocía abiertamente que el «nudo gordiano» del problema es el actual número uno de la lista por Zaragoza, Pablo Echenique, del que CHA reniega para una coalición. Y otras figuras destacadas del partido, como la consejera de Universidad, Maru Díaz, o el líder municipal en Zaragoza, Fernando Rivarés, respaldaron públicamente al secretario general autonómico.

La guerra, en cualquier caso, será corta, a falta de cuatro días para cerrar las coaliciones electorales. Y todo hace indicar que estéril. La dirección nacional de Podemos rehúye replicar directamente a los dirigentes aragoneses (de hecho, al cierre de esta edición no había constancia de que Pablo Iglesias le hubiese cogido el teléfono a Escartín), pero recuerda que las primarias ya están hechas, en marzo, y Echenique obtuvo el tercer mayor respaldo nacional.

OPCIÓN GANADORA / Además, si anteayer el presidente de CHA, José Luis Soro, reconocía como «prioritaria» la coalición con el partido de Íñigo Errejón, Más País, ayer ya hablaba de que será «una opción ganadora» en los comicios. A expensas de lo que decida el Comité Nazional de CHA mañana, Soro explicaba que no está habiendo «ningún problema en las negociaciones, salvo la falta de tiempo», y no prevé escollo alguno para alcanzar un preacuerdo. De hecho Errejón lo daba por hecho, por su parte.

Escartín intentó comunicar ayer formalmente a Pablo Iglesias el deseo de la cúpula aragonesa de Podemos de elaborar las listas para el 10-N desde Aragón, pero no obtuvo respuesta. Extraoficialmente, esta es clara: no hay norma en el partido que avale la celebración de otras primarias (u otro sistema) para el mismo ciclo electoral. Para la estructura nacional de Podemos, como tendrán ocasión de dejar claro el sábado en el Consejo Ciudadano Estatal, no hay nada que flexibilizar. Eso sí, desde el punto de vista aragonés, incurren en la paradoja de bendecir la búsqueda de una alianza con CHA, para apartarla de Errejón, pero no hacer nada por facilitarla.

El secretario general de Podemos Aragón reiteró en varias ocasiones que esto no es un «veto» a Echenique y que él acatará lo que decida el partido. Pero el silogismo es claro: si se quiere una alianza con CHA, y esta no quiere a Echenique, la nueva lista no le incluiría como número uno.

Lo que quedó claro ayer es que la idea de rehacer las candidaturas no es una mera ocurrencia de Escartín. Maru Díaz, en declaraciones a los medios en un acto como consejera, confiaba en que la dirección del partido entienda la «gravedad» de la situación actual y acceda a «flexibilizar» las normas del partido para reformar las listas y poder abrir así un «frente amplio de izquierdas». «Desde Aragón sabemos que hay posibilidad de acuerdo y lo hemos demostrado en un Gobierno, por eso pedimos que nos dejen explorarlo también para una candidatura», expuso Díaz.

ACATAMIENTO / Por su parte, el actual número uno de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, aseguró a este diario que le parece «fantástica» la idea de Escartín de elaborar las listas desde Aragón. Aunque matizó que el acatará cualquier decisión del partido, y por supuesto su voto irá para la formación «pase lo que pase».

No toda la militancia de Podemos Aragón comparte la visión de la dirección. El denominado sector crítico comparte el criterio de que las listas están cerradas y avaladas en primarias. Pero nadie quiso aparecer públicamente para defenderlo.

Con todo lo expuesto y salvo sorpresa, la iniciativa de las nuevas listas en Podemos parece tener poco recorrido. Además, la presencia de Echenique, que pilotó las conversaciones que dejaron fuera a CHA de una posible alianza en marzo, no es el único obstáculo. El presidente de CHA, José Luis Soro, también aludió a la necesidad de un nuevo proyecto «ilusionante» para movilizar al electorado, frente al «espectáculo» que han dado PSOE y Podemos al no ponerse de acuerdo en cinco meses. «Creo que se está exagerando la dimensión del problema de Echenique», aseguraba ayer el líder aragonesista.

Entre otros personajes relevantes que anteriormente vinculados por coalición a Podemos, el sentimiento ante la situación era de cierta tristeza. Era el caso del exalcalde Santisteve, que consideraba que es «la consecuencia de lo poco democráticos que son los partidos y el peso que tiene la dirección». «A mí lo que me preocupa es la unidad de la izquierda, la confluencia y los canales de participación. Hablamos de sillones y no de políticas», lamentó.