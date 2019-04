Podemos quiere evitar que se reedite la solución tomada en Madrid

Los resultados de las primarias de zaragoza en Común (ZeC) han complicado mucho la idílica lista conjunta con Podemos. Ahora la formación morada se encamina a una complicada situación en la que tendrá que elegir entre competir contra el actual alcalde, Pedro Santisteve –ya candidato de ZeC– o pedirle a Violeta Barba que dé un paso atrás para no poner en peligro un gobierno del cambio fragmentando el voto en las urnas. Una complicada situación que ya se vivió en Madrid, con Manuela Carmena, y que acabó como acabó, dando un paso atrás para no dividir el voto en las urnas. En Aragón se quiere evitar a toda costa y apelan a las diferencias que existen con el consistorio madrileño.

La actual presidenta de las Cortes va con todo y no teme el envite. La dirección en la comunidad autónoma, con su secretario general, Nacho Escartín, a la cabeza le apoyará y culpa a la confluencia de no querer proponer un pacto que satisfaga a todos mientras les recuerda que «Podemos no está en ZeC», respondiendo al alcalde, que ayer afirmaba lo contrario. Y la cúpula estatal mantiene la esperanza de la «unidad» como la mejor de las noticias que hay que seguir intentando, pero elude valorar qué hacer si no hay opción de lograrla.

Hasta el día 12, fecha límite para notificar las candidaturas a las elecciones municipales, hay tiempo para ese diálogo que todos dicen ofrecer y nadie practica. Pero ZeC ya ha resuelto su encrucijada: tiene a Santisteve como candidato, su gestión de Gobierno como aval y cuenta con tres personas de Podemos entre los 15 primeros nombres de su lista. Entre ellos el de Pilar Vaquero, que hoy sigue siendo la número 5 en la lista de Violeta Barba y, desde el domingo, la 6 de Santisteve.

Ella elude hacer declaraciones y resta importancia a lo llamativo que es verla en las dos listas. Su versión pasa por esperar a que se pronuncie la comisión de garantías de Podemos, a la que recurrió la decisión adoptada por el Consejo Ciudadano de Aragón de no participar en las primarias de ZeC pese a que la asamblea había decidido lo contrario por una amplia mayoría (el 90%). Ante esto, solo queda esperar, defiende.

Sin embargo, Escartín aseveró que si hubiera un recurso en la comisión de garantías se le habría comunicado, así que opina que «va de farol» y que no hay respuesta porque no se presentó. Que la decisión de Vaquero obedece a una opción «personal» de «una persona que perdió en las primarias de Podemos» y que «lo que debería hacer es dejar de pertenecer a la lista de Podemos» ahora que está en la de ZeC.

La apuesta de Escartín es Violeta Barba y el responsable de Economía y Cultura en el actual Gobierno de ZeC, Fernando Rivarés. «Quien se niegue a integrar a estas dos personas en la lista de ZeC es que está delirando», afirmó ayer en declaraciones a este diario. «Si no es posible el acuerdo, seguiremos adelante. Y si tiene que ser después de las elecciones, pues adelante. Nosotros sabemos quienes son nuestros aliados», remarcó. Mientras, seguirán «abiertos a escuchar propuestas que nunca llegan», dijo, de IU, ZeC o el propio Santisteve

Casualmente, el secretario de Organización de Podemos y candidato al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ayer visitó Canfranc y se le planteó esta cuestión. Su respuesta, la esperanza de que algo cambie: «Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Sería una buena noticia que haya una candidatura conjunta en Zaragoza, que haya un acuerdo entre ZeC y Podemos y podamos afrontar las elecciones municipales con unidad. Creo que hay que intentarlo», respondió.