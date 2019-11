Política para amateurs

Los chiringuitos ideológicos existen. En días electorales como los que vivimos son esas carpas coloristas que los partidos políticos montan en las plazas y avenidas más frecuentadas de Zaragoza. Se trata de puestos avanzados donde cada formación entrega folletos con cuatro ideas básicas de su programa, difunde eslóganes a los cuatro vientos y reparte chapas, globos y pulseras con sus símbolos.

El espacio, por lo menos en el centro de la ciudad, lo copan las formaciones de derecha y centroderecha. Al fin y al cabo, están en su territorio, en su coto de caza electoral. Sus lugares favoritos son el paseo de Independencia, la plaza de Aragón y el entorno del Pilar.

El PSOE, Unidas Podemos y Más País-CHA, en cambio, no se dejan ver, si es que un día, el de ayer, puede servir de referencia. Los socialistas quizá rehúyan las calles principales y prefieran montar sus mesas informativas en los barrios. En cuanto a Unidas Podemos y Más País-CHA, es posible que no se sirvan de una fórmula un tanto mercantil. Acostumbrados como están a actuar en analíticas sesiones asamblearias, estos partidos de izquierdas deben de considerar poco serio ir por ahí regalando mecheros y chapitas con la cara de sus líderes.

Y, sin embargo, estos tenderetes políticos (dicho sea sin el menor asomo despectivo) tienen su punto. Son descaradamente proselitistas y, si te acercas, los militantes que los atienden intentarán que vuelvas a casa con los bolsillos rebosantes de papeletas con las listas de su partido, convertido en un votante más, hecho un pepero, un naranjito o un voxista de pro.

Reparo y pudor

Por eso dan reparo. Hay cierto pudor más que comprensible a la hora de mostrar las ideas políticas. Y arrimarse a estas sombrillas publicitarias es arriesgarse a que los demás viandantes nos tomen por lo que no somos. O sí somos y preferiríamos que no se supiera.

En Independencia en particular no paran de pasar tranvías y autobuses. Tranvías y autobuses que van llenos de pasajeros sin nada que hacer más que mirar las aceras. En esas condiciones, somos un blanco perfecto para sus miradas ociosas.

Y entonces, si uno se planta ahí, delante de esa especie de jaimas portátiles, surgen incómodas preguntas interiores. ¿Qué pensarán de mí esa gente si me ve hablando con los militantes de Vox, que llevan los colores de la bandera de España hasta en los tirantes? ¿Que soy un fascista? ¿Un improbable franquista arcaico?

La sensación no mejora ante los chiringuitos del PP y de Ciudadanos. Los españoles nos manejamos en política con categorías categóricas, valga la redundancia. Estos son unos fachas, aquellos unos pijos, los de más allá unos sociatas. Todas estas descalificaciones y prejuicios pesan en la conciencia del curioso, pero hay que vencer los miedos. Tampoco es para tanto, te dices. La gente no mira nada, qué va a mirar. Todo el mundo va pendiente del móvil, ajeno a lo que pasa a su alrededor. Además, concluyes sin esfuerzo, después de tantas elecciones fallidas la política no le interesa a casi nadie.

De hecho, una vez dado el primer paso, uno se encuentra con que los militantes, les entres como les entres, son personas afables dispuestas a hablar de lo mal que va el país, siempre con la idea de ganarte para su causa. No pasan de ser unos interlocutores circunstanciales, te das cuenta ahora, con los que puedes intercambiar opiniones en plan amateur, como un aficionado dominical a la cosa pública.

En Vox, a la altura de la plaza de España, reconocen sin complejos que este el primer año en que los paseantes se desvían como si tal cosa de su camino para echar un vistazo a su oferta, adornada con una bandera de España bien visible. Hasta ahora, dicen, tenían que salir a buscarlos porque, en cuanto les veían bajo su carpa verde, algunos se daban media vuelta y se iban por donde habían venido, como asustados. Y, por cierto, no son franquistas, te explican. A cuenta de qué habrían de serlo en 2019. Por eso se definen como un «partido nuevo» que viene a arreglar todo, lo de Cataluña incluido.

En busca de la luz

La tienda de Ciudadanos destaca en Independencia por su cúpula naranja, del mismo color que los globos que regalan a los niños. Hay cierta animación y uno de los encargados entra al trapo en cuanto le comentas que las encuestas les pronostican un batacazo. No parece creerlo y, en cualquier caso, si hubo bloqueo y estamos en plena campaña electoral la culpa no fue de Rivera sino de Sánchez, que no les llamó o les postergó en beneficio de Podemos.

En la mesa informativa del PP, en la plaza del Justicia, el responsable de todos los males que nos aquejan es Pedro Sánchez, a dúo con Albert Rivera. A los de Casado se les nota optimistas. No solo se les acercan los simpatizantes de toda la vida. También lo hacen personas desengañadas, rebotadas de otros partidos, que van en busca de la luz en esta época de tinieblas. Intentan captarte para su partido y les das largas.

Ha llegado la hora de marcharse. Hace calor. Siguen pasando tranvías y autobuses sin parar. El ambiente se ha puesto pesado. La política te empieza a parecer un coñazo. Mejor cortar y volver a casa cargado de bolígrafos publicitarios, varios programas electorales, pósters enrollados, mecheros, chapas, pulseras, banderines y puñados de caramelos.