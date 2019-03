Los políticos no pactan ni un escaño por la despoblación

En los últimos días, la precampaña electoral se ha poblado de menciones a los pactos de Estado. Los quería el presidente Lambán para dar poder a los municipios, y Albert Rivera por la educación o contra la despoblación. Pero a la hora de la verdad, los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo ni sobre un escaño de las Cortes como símbolo de apoyo a un territorio despoblado. Y así, Teruel bajará su representatividad de 14 a 13 escaños para la siguiente legislatura en las Cortes de Aragón.

Así será, salvo «milagro», después del pleno de hoy, el último de la legislatura, en el que está previsto que se debata este asunto. Habrá tres propuestas distintas sobre la mesa, pero tras una reunión mantenida ayer, en el tiempo de descuento, los grupos dejaron claro que no darán su brazo a torcer y ninguna saldrá adelante. De hecho puede que ni se llegue a debatir, porque el PSOE sopesa retirar su opción al saber que no va a tener apoyos. Y las otras dos, como enmiendas a esta, serían retiradas también.

DISCULPAS / El entrecomillado del «milagro» corresponde al portavoz socialista, Javier Sada, quien ayer, aparentemente avergonzado, era el más incisivo respecto a la falta de acuerdo y consideraba que «habría que pedir casi perdón a los turolenses» por el «espectáculo» que está dando el Parlamento autonómico en esta negociación. Parecía partidario de retirarla, sabiendo que no va a prosperar, pero Ciudadanos y el PAR, que la apoyaban, siguen queriendo debatirla para que cada cual se retrate públicamente.

Según la cronología socialista, este asunto comenzó a principios de este año después de que el Gobierno de Aragón, «sin ninguna obligación», hiciera notar el problema de que, con el censo actualizado, y siguiendo las normas que marcan la ley electoral y el Estatuto de Autonomía, a Teruel le correspondería un escaño menos de representación en las Cortes, en favor de Zaragoza.

El problema fue analizado por los servicios jurídicos de las Cortes, que lanzaron algunas propuestas para solucionarlo. Entre ellas, recordó, la de incrementar los puestos de 67 a 69 escaños, con dos más para Zaragoza, lo que se rechazó, según Sada, «no por lo económico» –el sueldo de dos diputados más–, sino porque no solucionaba el asunto de la proporcionalidad, sino que «lo empeoraba». Huesca pierde con ello peso relativo, por ejemplo.

Así que se buscó «el máximo consenso», que creían haber alcanzado con la propuesta de tener en cuenta el censo electoral en lugar de la población para mantener la proporción.

Pero finalmente el PP no apoyó esta opción, ya que pese a que los servicios jurídicos de la cámara la avalan, le ven vicios de inconstitucionalidad. Así lo siguió manteniendo ayer la portavoz Mar Vaquero, que admitió que el margen de llegar a acuerdos es «más bien ninguno», y criticó que se avisara «tarde», hace tres meses, del problema. La propuesta alternativa del PP, la de elevar el mínimo de escaños provinciales de 13 a 14, no cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de las Cortes por contravenir el Estatuto de Autonomía.

Pero lo que impedirá que se apruebe la reforma de la ley electoral hoy no será tanto esto como el hecho de que Podemos, CHA e IU se desmarcasen con una tercera vía, recuperando la inicial del aumento de dos diputados pero «sin que suponga aumento de costes». Una salida que criticaron ayer tanto Susana Gaspar por parte de Ciudadanos como María Herrero del PAR, que opinó que les debería causar «gran sonrojo».

IDEA INICIAL / Maru Díaz defendió que el aparente cambio de postura no es tal, porque tanto ellos como CHA –así lo afirmó también Gregorio Briz– eran partidarios inicialmente del aumento de diputados, solo que ni PSOE ni CHA lo apoyaron. También aseguró que la propuesta de tener en cuenta solo el censo llegó a la junta de portavoces «sin haberse explicado primero», y cuando la analizaron, les pareció una «barbaridad» dejar fuera de las cuentas a menores o inmigrantes. Una puerta «peligrosa» que no querían abrir, por lo que plantearon su tercera vía, «que no se ha querido que se debata».

Briz afirmó que, pese a tener su idea, CHA votará a favor de la mayoritaria inicialmente, pero esto no será suficiente que salga adelante, porque tanto PP como Podemos se abstendrán.

Por parte de IU, el coordinador Álvaro Sanz también aludió a la necesidad de que «toda la población aragonesa esté representada» para justificar su postura.