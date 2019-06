PP y Cs se unen para gobernar en las capitales

PP y Cs han hecho migas y quieren Gobernar de la mano en los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por ahora ya han dado los primeros pasos e, incluso, llegan a hablar de «principio de acuerdo» en la capital turolense, donde no necesitan el apoyo de Vox. Esta facilidad no se reproduce en Zaragoza y Huesca, donde necesitan el apoyo de la formación ultraderecha, una idea que no acaba de convencerle a los de la formación naranja.

Ayer se reprodujeron las reuniones en los tres consistorios. En el zaragozano existe un acuerdo programático, pero queda la duda sobre quién tomará el bastón de mando y qué pasará con Vox. El conservador Jorge Azcón anunció que se reunirá con ellos y afirmó en más de una ocasión que para acabar con «16 años de gobiernos de izquierdas» son necesarios 16 concejales que denominó de «centro derecha». En cambio, Sara Fernández (Cs) no está dispuesta a incluirlos en un hipotético acuerdo de Gobierno con el PP. «No vamos a entrar en un Gobierno con Vox», aseguró, en sintonía con la decisión que adoptó la ejecutiva nacional de su partido. Sin embargo, no le importaría recibir su apoyo en una posible investidura.

Por ahora, Fernández no tiene intención de sentarse a negociar con la candidata a la alcaldía por el PSOE, Pilar Alegría. «Ahora mismo nos estamos sentando a negociar exclusivamente con el PP», repitió para indicar que está «legitimada» para ser ella la alcaldesa, pues Cs ha sido el partido que más ha crecido. En este sentido, según Azcón, «la lógica política» indica que sea él el primer edil al tener más votos.

En Teruel, PP y Cs ya han firmado un «primer acuerdo» para gobernar juntos y Emma Buj repetiría como alcaldesa. Ahora tienen que negociar el anexo de medidas concretas y cómo sería la entrada de la formación naranja en el consistorio.

En la capital oscense se repite el mismo escenario que en Zaragoza, que Cs no quiere saber nada de VoX. «Mi trabajo posterior es conseguir que Vox se acerque y pueda asumir el pacto de gobierno suscrito entre nosotros», explicó Ana Alos (PP). Desde Cs, José Luis Cadena, respondió que «si el PP llega a otros acuerdos, tendrá que respetar lo que hemos pactado».