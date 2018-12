El PSOE empuja a Díaz a dimitir si no es investida

La dirección del PSOE empezó ayer a digerir los resultados andaluces (14 diputados menos que en las anteriores elecciones, pese a quedar en primer lugar, y el muy probable fin de casi cuatro décadas de socialismo en la autonomía) con una mezcla de perplejidad ante el inesperado descalabro e imagen de supuesta fortaleza del Gobierno. Los mensajes fueron cuatro. El desenlace, con la derecha capaz de gobernar si se ponen de acuerdo el PP, Cs y Vox, no es extrapolable a unas generales. La irrupción del partido de extrema derecha puede servir para «polarizar» al electorado y mejorar las aspiraciones socialistas. La formación de Albert Rivera tiene que decidir si está dispuesta a caminar de la mano de Vox. Y Susana Díaz, la gran perdedora de estos comicios, debe marcharse si no consigue, y no parece que lo vaya a conseguir, la investidura.

Este último mensaje es, con mucho, el más problemático para la vida interna del PSOE. Fuentes de su dirección ya señalaron la noche del domingo, tras conocer los resultados, la posibilidad de que la presidenta en funciones de la Junta se retirara. Pero ayer, José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido, ministro de Fomento y uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez, le enseñó la puerta de salida de forma más clara. «Nosotros, como dirigentes, sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Nuestro papel está subordinado al éxito de nuestro proyecto político», dijo Ábalos, que también defendió la «necesaria regeneración y renovación» del socialismo «en Andalucía».

Pero Díaz, con un amplio historial de conflictos con el jefe del Ejecutivo, a quien forzó a dimitir como líder socialista para después salir estrepitosamente derrotada en las primarias, no da por el momento ninguna muestra de querer marcharse. «Si hubiera perdido las elecciones, me habría ido. Pero he ganado», señaló, informa Julia Camacho. Sus dirigentes de más confianza argumentaron que si Díaz tenía que dimitir, con mucha más razón debería haberlo hecho Sánchez tras lograr 84 diputados en las últimas generales, en junio del 2016, muy por detrás del PP. «¿Cómo es posible que se pida la dimisión de quien gana unas elecciones y no se pidan responsabilidades a quien las pierde? ¿Doble vara de medir? El mundo al revés», escribió en Twitter la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez.

CHOQUE A LA VISTA / Todo parece dirigirse a un nuevo encontronazo entre la dirección socialista y la federación andaluza, pero el equipo del jefe del Ejecutivo considera que esta vez tienen las de ganar. Sánchez llegó al Gobierno; Díaz, en cambio, lleva camino de convertirse en la dirigente con la que el PSOE perdió su principal bastión, señalan los colaboradores del presidente. Incluso varios de los líderes territoriales que la apoyaron en las primarias, continúan, también creen que debe dar un paso atrás. Y la responsabilidad del mal resultado, concluyen, es sobre todo suya, al diseñar una campaña «plana». El proceso será «largo y doloroso», anticipan en la dirección socialista, pero concluirá con la salida de Díaz. El nombre de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya suena como posible recambio.

El Gobierno, en todo caso, seguirá como hasta ahora, intentando sacar adelante sus iniciativas sociales. Con más motivo debido a la llegada de Vox, que logró 12 diputados. «El voto a Vox expresa el descontento. Tenemos que desarrollar con más decisión políticas para los más afectados por la crisis. Esto es un gran incentivo para intensificar nuestra acción de Gobierno», explicó Ábalos. Así que el adelanto de las generales a marzo queda de momento descartado. La intención de Sánchez continúa siendo alargar la legislatura.

Los resultados andaluces, según la dirección socialista, no son trasladables a toda España. Primero, porque «Pedro no es Susana», dicen en la ejecutiva, donde la conclusión es que Sánchez es mejor cartel electoral que Díaz. Después, porque la llegada de Vox servirá de imán para su electorado.