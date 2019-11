"¿Que qué me pasó? Que me maltrató"

«¿Que qué me pasó? Pues que estuve siete años con un hombre que me maltrató física, psicológica y sexualmente». Por si fuera poco, añade: «Soy una madre que sufre porque un juez obliga a su hija a pasar tiempo con un padre que es un maltratador y con quién no quiere estar».

Así se presenta Natalia, una zaragozana que no tiene miedo a decir que es una mujer maltratada, una víctima más de la violencia de género, y que forma parte del colectivo Somos+ para tener más fuerza y voz en esta lucha. Lo hace a través del teléfono de una forma muy directa, con un tono agresivo, rabioso y con bastante dolor acumulado. No quiere que se sepan sus apellidos porque no se fía de su expareja, la que le maltrató, como también hizo con su segunda pareja y con su hija. «Claro que le ha dejado secuelas. Porque ella veía cómo me pegaba o cómo rompía las puertas de casa porque había perdido su equipo de fútbol. Ella es pequeña judicialmente, pero no para seguir viendo a su padre», cuestiona. «¿Qué le digo cuando me pregunta que por qué yo si que he podido separarme de él pero ella tiene que seguir viéndolo», pregunta enfadada.

Durante siete años estuvo sometida, aislada de sus amigas y de su familia y bajando las persianas de casa para que ningún vecino pudiese ver las palizas. «Me daba vergüenza. No quería que nadie se enterase o que algún vecino pudiese escuchar los gritos», explica.

Una noche algo cambió. «Pensé que me moría y que si ocurría dejaría sola a mi hija –de 3 años– con ese hombre. Entonces cambié el chip y decidí que tenía que alejarme de él». Sucedió durante una pelea y mientras él la estaba golpeando. Natalia cuenta con una gran serenidad –y mucha rabia– que en uno de los empujones estuvo a punto de golpearse la cabeza con una esquina. «En ese momento pensé que podría haberme muerto y me di cuenta de que no podía dejarla con él».

Después de irse de casa interpuso una denuncia y el juez le dio la razón. Sucedió lo mismo con la segunda pareja, que también le denunció y también ganó el juicio. Lo que no logró Natalia fue alejar a su niña del maltratador.

Durante un tiempo tuvo una orden de alejamiento que respetó y que no acaba de convencerle. «¿De qué sirve un papelito en el que pone que tiene que ser bueno, portarse bien y no acercarse?» critica porque la que pasó miedo durante esa época fue ella. «No se acercó a mí porque los maltratadores son maltratadores, pero no son tontos y saben que si la incumplen entonces sí que irán a la cárcel», añade. Aún así, pese a este convencimiento, insiste en que son las mujeres las que pasan miedo, las que se quedan en casa por si se le ocurre acercarse o por si sucede algo peor. En su caso, durante varias semanas siempre sonaba el timbre de casa a altas horas de la noche.

Si algo lleva mal Natalia es que su hija tenga que ver a su padre, porque no quiere pasar tiempo con el hombre que la maltrató a ella y al que vio cómo le pegaba una paliza tras otra a su madre.

«Tiene que ir al punto de encuentro y no quiere. ¿Cómo es posible que un juez obligue a una niña a algo así? Hay que revisar la ley y hay que considerar a los hijos como víctimas de la violencia. ¿Es que no se dan cuenta de que es otra forma de ejercer la violencia sobre nosotras, obligándonos a dejar a nuestros hijos con los maltratadores? Pues no, no se dan cuenta», se responde a sí misma.