«Queremos crear el registro de pisos desocupados de Aragón»

–¿Cuál es el enfoque de la dirección general en lo que atañe a la vivienda social?

–Seguiremos trabajando en el programa de mediación hipotecaria y del alquiler, porque vemos que está dando resultados, que las personas que cumplen los requisitos consiguen negociar y permanecer en su vivienda, y luego en la búsqueda de la alternativa habitacional cuando ya no es posible. Es mi intención estrechar la colaboración con otros departamentos y administraciones, como las comarcas, porque es imprescindible para trabajar de manera estructural desde diferentes perspectivas. Y, al haber resuelto todos los recursos de la Ley de Emergencia Social, queremos crear el registro de viviendas desocupadas de Aragón, que nos ayudará a tener una visión de las que hay vacías para empezar a colaborar con los grandes tenedores y enfocarlas hacia la bolsa de alquiler.

–¿Y en cuanto a las ayudas públicas al alquiler?

–En cuanto a las ayudas al alquiler, tanto en la general como en la línea joven, que en el 2020 se sacará una nueva convocatoria, estamos evaluando el procedimiento para mejorarlo.

– La rehabilitación es otro aspecto importante, ¿qué enfoque tendrá la DGA?

– En arquitectura y rehabilitación, trabajar en la convocatoria de las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRUS), que irá en una concurrencia competitiva para que tengan acceso municipios que hasta ahora no podían y se les pueda ayudar y orientar. Y, cuando se firmen, seguir trabajando con los fondos Fite y la convocatoria energética y de accesibilidad, que ha tenido muchísimo éxito y estamos muy satisfechos. Además, queremos intervenir en el laboratorio de la calidad de la edificación, que es un soporte que tiene esta dirección general para trabajar en la rehabilitación.

– ¿Qué piensan hacer con la Ley de Vivienda que no salió en la pasada legislatura?

– De cara al régimen jurídico, la prioridad es esta ley. Ya pedí el mayor consenso político –en la primera comisión del área– para poder sacarla adelante porque consideramos que es una cuestión absolutamente prioritaria. Tenemos que sacarla con ese consenso para no estar cambiándola cada dos por tres. Esa permanencia de la ley dota de seguridad tanto a la ciudadanía como a la administración para poder trabajar.

–¿Mejorarán los sistemas informáticos?

–Hay que invertir en aplicaciones informáticas que nos faciliten la gestión y tramitación de ayudas, no solo a la administración, también a los ciudadanos. El sacar una convocatoria y que puedas presentar la solicitud vía telemática y toda la documentación sin tener que ir hasta Zaragoza, Huesca o Teruel facilita mucho. A lo mejor en la línea general es algo más complicado, pero en la joven es algo muy factible.

–¿Qué líneas generales tendrá esa Ley de Vivienda?

–No puedo concretar aún porque tenemos que asegurarnos de que podemos rescatar el proyecto anterior o vamos a tener que empezar de cero. Es cierto que, si empezamos de cero, la esencia será la del proyecto anterior.

–¿Manejan plazos para esta nueva normativa?

–En el caso de que pudiéramos rescatar el proyecto, la tramitación sería más rápida porque toda la parte de transparencia estaría asumida, pero imagino que en los dos primeros años sería posible tenerla.

–El parque público de viviendas que anunció Soro, ¿en qué va a consistir?

–Estamos en los primeros momentos, pensando cómo lo queremos hacer. Estamos con las vistas al bosque eligiendo el árbol que queremos cortar para empezar a tallarlo. Ya sabemos el bosque del que queremos cortar el árbol, ahora nos toca elegirlo y darle forma. Son pasos previos. Es complicado, porque es una cuestión necesaria y muy ambiciosa, así que queremos hacerlo bien. Se va a colaborar con Urbanismo para hacer un análisis del mercado y de las necesidades. Estamos hablando de personas jóvenes y mayores de 65 años que necesitan vivienda, alquiler general…

–¿Le preocupa el alza de los arrendamientos en Aragón?

–Desde luego. Es una de las cosas por las que nos estamos planteando el fomento del parque de promoción pública. Es cierto que no estamos llegando a niveles previos a la crisis, pero se ve un alza. Evidentemente, al fomentar un parque de vivienda de alquiler, la intención es intervenir en el mercado.

–¿Influye en este alza las Viviendas de Uso Turístico?

–No. En Aragón están muy localizadas en segundas residencias. No es como Madrid y Barcelona. Igual en Teruel un poco más, pero en Zaragoza y en Huesca no influyen. Están localizadas en sitios muy concretos de segunda residencia o turísticos. Según los datos que tenemos, que vienen de las fianzas que se depositan, es cierto que va subiendo el precio, pero no es nada llamativo.