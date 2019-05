Rajoy reaparece para pedir dirigentes preparados

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy apeló ayer a que los partidos cuenten con dirigentes políticos preparados e instó a que no se caiga en España en los mismos errores económicos del pasado. Rajoy hizo estas reflexiones en su intervención en el acto de presentación del libro Lo que no son cuentas, son cuentos, escrito por quien fuera su ministro de Energía Álvaro Nadal. Rajoy defendió la gestión llevada a cabo por Nadal y subrayó que es una persona preparada, momento en el que resaltó que eso sería bueno que se pudiera predicar «de muchos dirigentes políticos, militen donde estimen oportuno militar». Reiteró su apuesta por la corrección de los desequilibrios económicos: «Hay que ser disciplinados con las cuentas públicas para no volver a vivir situaciones como las del pasado. No podemos pensar, viendo lo vivido estos años, que alguien vaya a cometer los mismos errores», aseguró el expresidente.