Las reacciones en Aragón

Luis María Beamonte (PP): "Me siento contento de que el pueblo hable"

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, se mostró «contento» ante la convocatoria de las elecciones generales para que «el pueblo español hable» ante las «mentiras» del presidente Pedro Sánchez. Beamonte, de visita en Teruel, consideró que la moción de censura del presidente Sánchez tenía como finalidad convocar elecciones, pero que «mintió». Algo de lo que también le acusó por «negociar con los independentistas a espaldas de todos los españoles».

Para el líder del PP aragonés, «lo más normal» hubiera sido un superdomingo (celebrarlas el 26 de mayo junto a las municipales y autonómicas), pero consideró que Sánchez las adelanta para distanciarlas y «seguir utilizando el aparato de la Presidencia del Gobierno» en beneficio del PSOE. A su juicio, las decisiones de Pedro Sánchez están llevando al partido socialista a «un fracaso reiterado y constante» que le causa «una necesidad de refundación».

Javier Sada (PSOE): "La gente sabe diferenciar los comicios"

El portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, consideró que el presidente Pedro Sánchez «acierta» al convocar las elecciones de abril, y descartó que la relativa cercanía con las municipales y autonómicas pueda afectar al resultado posterior, porque por su experiencia «la ciudadanía sabe diferenciar unos comicios de otros» y lo que está votando en cada uno.

Sada incidió en que la convocatoria de estas elecciones es fruto «del rechazo a los presupuestos generales del Estado con el voto de los independentistas, la derecha y Bildu». Sin presupuestos, Sada entiende que tenía que convocarlas «cuanto antes», que «no se podía aguantar» la situación, y agradeció que no se haya decantado por la combinación que otros pedían.

El portavoz socialista hizo un llamamiento a la participación ciudadana para que el PSOE pueda «continuar con las políticas sociales» que estaba llevando a cabo.

Nacho Escartín (Podemos): "Está en juego una España más democrática"

El líder de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, aseguró ayer que afronta «con alegría» las elecciones del 28 de abril, tras las que espera que su formación tenga «una fuerza imprescindible» en el futuro Gobierno de España. El secretario general autonómico de la formación morada destacó que tras los comicios se abrirá un «momento del diálogo» y de alcanzar acuerdos, en los que la formación puede tener cabida.

«Lo que está en juego es dejar una España más democrática, con más derechos, más libertades e igualdad para todas las personas y los territorios», señaló.

Para Escartín, la moción de censura protagonizada por el actual presidente Pedro Sánchez demostró «que se podía sacar al partido más corrupto de Europa», del Gobierno, y recordó la huelga feminista del pasado 8-M como reflejo de que «era posible parar el mundo, desde parar los cuidados, y demostrar que las mujeres tienen mucho que decir en pos de la igualdad».

Arturo Aliaga (PAR): "No me gusta la fecha, pero trabajaremos"

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, se mostró ayer crítico con la fecha elegida por Pedro Sánchez para convocar las elecciones, pues a su juicio no hubiera pasado nada por esperar y gobernar sin presupuestos, con «otros instrumentos», y evitar así que los «vientos de cola» de unas elecciones afectasen a las otras.

Aun así, expuso, el PAR «respeta» la fecha y trabajará para la concurrencia. Este mismo lunes, anunció, han convocado la primera reunión para abordar bajo qué fórmula concurren a los comicios, por si se repite una alianza electoral con el PP como ha sucedido en anteriores ocasiones. Aliaga declinó dar su opinión al respecto hasta que lo hagan los órganos colegiados».

En cuanto a las elecciones en sí, el presidente del PAR las considera una «crónica anunciada», pues los mismos «independentistas» que auparon a Sánchez «le han tumbado». Aun así adimitió estar de acuerdo con alguna de sus medidas sociales.

Susana Gaspar (Cs): "Hoy es un buen día para España"

«Hoy es un buen día para España», comenzó ayer su intervención la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, celebrando que «por fin» los españoles «recuperan la voz» para elegir al partido que quieren que les gobierne.

En cierta forma la portavoz de la formación naranja fue la más entusiasta con todos los factores de la convocatoria, ya que ni siquiera la fecha le pareció mal. Ni la hubiera unido con las municipales y autonómicas ni la hubiera retrasado más para desvincularla de estas, pues a su juicio lo importante era que los comicios se celebrasen «cuanto antes» en el país.

Gaspar afirmó que con este anunció culmina «una legislatura fallida» que comenzó cuando Mariano Rajoy no dimitió y convocó elecciones. Mostró su confianza en un futuro Gobierno «liberal democrático» liderado por Ciudadanos y abierto a los acuerdos con otras formaciones.

Gregorio Briz (CHA): "El hastío no va a beneficiar la participación"

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, consideró «una mala noticia» el adelanto al 28 de abril de las elecciones generales. La formación, anunció, comenzará a estudiar la semana que viene si se presenta a las elecciones nacionales y bajo qué fórmula concurre si lo termina haciendo.

Briz consideró que con la proximidad entre ambos comicios, las elecciones autonómicas y municipales «se van a desnaturalizar» porque «no se va a votar en clave aragonesa, sino como una segunda vuelta o de revancha». Además vaticinó que «el hastío de una elección tras otra» mermará la participación.

El diputado de CHA se mostró pesimista respecto al efecto de las elecciones, ya que considera que España «no se va a arreglar con las elecciones». Al contrario, cree que aunque cambie el Gobierno «se va a profundizar» la separación en cuestiones como el encaje territorial, Cataluña, o la desigualdad.

Patricia Luquin (IU): "Priman las banderas del balcón sobre la gente"

La diputada de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, mostró ayer su rechazo a la convocatoria de elecciones generales adelantadas, pues a su juicio es un reflejo de que «han importado más las banderas en los balcones que las personas que viven dentro de sus casas». La formación izquierdista considera que aún había margen de legislatura para implementar «leyes y medidas avanzadas» que tenían respaldo.

En cualquier caso, Luquin afirmó que IU saldrá «a la ofensiva» en las elecciones para defender la «vida digna» de los trabajadores y los servicios públicos de calidad, con una fiscalidad que los garantice.

Sobre la proximidad de elecciones, Luquin vaticinó que no habrá Gobierno nacional cuando llegue el 26 de mayo, para que los partidos no tengan que significarse antes del voto en las autonómicas. Se abre por ello «un periodo de incertidumbre, que no es lo que necesita el país ni las comunidades».