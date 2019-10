Recorrido a través del tiempo

Con motivo del 40 aniversario del carácter popular de las fiestas del Pilar, la Cámara de Comercio de Zaragoza acoge una serie de 40 fotografías tomadas desde 1979 hasta la actualidad por los fotógrafos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que organiza la exposición, patrocinada por El Corte Inglés e Ibercaja. En ellas se muestra la evolución de las fiestas y de la ciudad desde el punto de vista de los aragoneses. En el acto de inauguración de esta exposición estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada y concejales zaragozanos de diferentes épocas desde 1979 hasta hoy: Pilar Alcober, Jerónimo Blasco, Verónica Lope, Juan Bolea, Carmen Solano, además de la actual concejal de Vivienda Carolina Andreu y la vicealcaldesa y consejera de Cultura Sara Fernández.

Esta última valoró el carácterfestivo de esta exposición en relación con la cercanía y la participación de los aragoneses: «Estas exposiciones siempre nos enganchan. Hay anécdotas que no conocemos o que nos tocan a los zaragozanos porque estamos relacionados de una u otra forma con estas fiestas».

La exposición es un reflejo de los cambios que ha atravesado esta celebración desde los orígenes de las fiestas populares hasta la actualidad y que al mismo tiempo han afectado a la ciudad. Así, las vaquillas, los conciertos, el pregón o las jotas son algunos de los principales protagonistas de esta muestra: «Las fiestas han cambiado, por ejemplo las vaquillas no han existido toda la vida y la Ofrenda tenía muchas menos flores, igual empezaba a las nueve y acababa a la una», explicó Ángel de Castro, autor de algunas de las imágenes del archivo.

De ahí que el fotógrafo incidiese en que «más que la foto bonita se ha optado por reflejar la fiesta popular. Por eso, se ha optado por fotogafías que no destacan tanto por su vertiente artística como por su reflejo del carácter popular».