Aragón conecta 1.500 megavatios verdes, capaces de iluminar a más de un millón de hogares

El renacer de las energías renovables en Aragón ya es un realidad palpable. La comunidad autónoma ha dado este año un salto cuantitativo en el despliegue de instalaciones que sacan provecho a la fuerza del viento y la radiación solar para producir electricidad, con la conexión a la red de un extra de 1.500 megavatios verdes, según datos de Red Eléctrica de España (REE) hasta el 30 de noviembre. De estos, 765 corresponden a plantas fotovoltaicas y 753 a parques eólicos. Toda esta potencia permitiría abastecer de luz a 1,3 millones de hogares, lo que da una idea de su magnitud.

Los proyectos suman una inversión total de más de 1.300 millones de euros, además de haber generado cientos de empleos durante la construcción por todo el territorio. Esto es solo el principio del apogeo de un sector que va a seguir en ebullición en los próximos meses y años.

De hecho, el número de megavatios renovables (MW) que sumará Aragón en todo el 2019 será aún mayor, ya que falta por contabilizar diciembre. Hay constancia de que en este mes han entrado en servicio un buen número de plantas acogidas a la segunda y tercera subastas públicas de potencia renovable celebradas en el 2016 y 2017, que marcaban la obligación de poner en operación las instalaciones antes del inicio del 2020. En el caso de la primera puja, el plazo se alarga hasta el próximo marzo. Este objetivo no será alcanzado por un elevado volumen de proyectos, lo que hará que las empresas promotoras pierdan los avales millonarios depositados. Aunque no lo logren, la ejecución de las inversiones no está en riesgo en la mayoría de los casos.

EPICENTRO DEL CAMBIO ENERGÉTICO

La comunidad se ha convertido en el epicentro de la transición energética en España. Lidera el desarrollo de renovables al tiempo que contribuyen a la descarbonización con el cierre de la térmica de Andorra. Es la autonomía que más ha elevado la capacidad de estas energías limpias en el 2019. En concreto, ha acaparado casi la mitad (el 46%) de los 1.635 megavatios de eólica que se han conectado en todo el país hasta noviembre y una cuarta parte (24%) de los 3.109 de fotovoltaica.

Con la nueva energía conectada, Aragón supera los 5.200 MW de potencia renovable instalada, tras incrementar esta capacidad un 20% respecto a los 3.693 que tenía al cierre del 2018. La eólica es la principal tecnología, con 2.849, seguida de la hidráulica (1.334), la solar (934) y otras fuentes verdes (94).

«La comunidad ha aprovechado la oportunidad. Hemos corrido todos porque es lo que nos tocaba. La DGA lo hecho muy bien y ha trabajado con diligencia, y los promotores han trabajado duro», apunta Javier Arias, presidente de la Asociación Eólica Aragonesa. Sobre el futuro del sector en el territorio, una vez que se ejecuten los proyectos que hay en marcha o los que están maduros administrativamente, destaca que toda dependerá de nuevas subastas y de ampliar la infraestructura de evacuación, ya que actualmente no hay apenas capacidad para más. «Cada vez tenemos menos espacio», advierte, ya que el 60% del territorio está ambientalmente protegido.

EL ÉXITO DE LAS SUBASTAS

Aragón fue el territorio más agraciado en las tres subastas estatales. Las empresas ganadoras eligieron esta tierra para instalar el 40% de la los megavatios que se adjudicaron, es decir, en torno a 3.500 (2.500 de eólica y 1.000 de fotovoltaica) de los 8.737 repartidos. El gran exponente fue la aragonesa Forestalia, que dio la campanada al hacerse con 1.924 y apostó por instalar en la comunidad casi toda esa potencia (1.500 de eólicos y 316 de fotovoltaica), a excepción de la parte de biomasa (108), aunque la mayor parte no cumplirá los plazos de las pujas.

En concreto, la compañía confía en cerrar el 2019 con 542 megavatios eólicos conectados --342 del proyecto Phoenix y 200 del de Goya, ambos en alianza con Engie, Minorva, y General Electric-- También espera conectar en tiempo la planta de biomasa de 50 MW que ha levantado en Ponferrada (León). El grupo de Fernando Samper se ha desprendido de la mayor pare del resto de la cartera, unos 1.075 MW. Estos han acabado en manos de Repsol (335) y el fondo danés CIP (374), en el apartado eólico; la multinacional BP (300), en fotovoltaica; y de Ence (58) en biomasa. A excepción de este último, su ejecución se mantiene en Aragón.

El otro gran protagonista de las inversiones verdes en Aragón es Endesa, que sí ha llegado a tiempo con sus proyectos ligados a las subastas. La eléctrica ha conectado en Aragón 13 parques eólicos que suman 450 MW. El grupo Cobra, perteneciente a ACS, ha sido el gran operador en el campo fotovoltaico, con la instalación de 850 repartidos en 18 plantas, la mayoría de ellas ya en operación. Iberdrola, Gamesa, Naturgy, EDP, Samca, Brial, Grupo Jorge, OPDE o Villar Mir son otras de las empresas que impulsan proyectos en la comunidad.

El impulso de estas tecnologías limpias se produce a las puertas de que se produzca de la desconexión del sistema eléctrica nacional de la térmica de carbón de Andorra, que tras 40 años de vida se cerrará definitivamente el 30 de junio del 2020, aunque el cese de la actividad será unos meses antes --en febrero, según prevé Endesa-- al quedar mineral para funcionar durante 30 o 40 días. Los 1.101 MW de capacidad instalada que tiene la central ya han sido cubiertos sobradamente con la potencia verde que la comunidad ha sumado en este último año.