El Salón del Cómic de Zaragoza dibuja su decimoctava viñeta

El Salón del Cómic de Zaragoza va a ser un éxito. No hay ninguna duda. Es más, no puede haberla. Pase lo que pase los seguidores del cómic van a acudir a la sala Multiusos del Auditorio que se llenará durante todo el fin de semana (de hecho, lo más probable es que se vuelva a tener que controlar el aforo en determinados momentos puntuales) y autores como Flavita Banana o David Rubín (por no decir los autores de la casa con especial mención al colectivo Malavida) seguro que acabaran con el brazo casi dolorido de tantas firmas. Y aún así, a pesar de que está claro cuál va a ser el resultado final, el salón, que abre sus puertas este viernes a las 17.00 horas, vivirá hasta el domingo tres días de nuevas experiencias y de reencuentros que refrendarán la condición de Zaragoza como ciudad del cómic y referente nacional solo por debajo de los dos grandes templos del tebeo, Barcelona y Madrid, y al mismo nivel que el Salón de Getxo.

Flavita Banana y David Rubín encabezan quizá una nómina de autores que un año más vuelve a ser ambiciosa ya que se sitúa por encima de los 80 participantes. Y es que por el propio salón pasarán para firmar (y muchos de ellos para participar en diferentes coloquios), entre otros, Mamen Moreu, Marika Vila, Sara Soler, Sagar Forniés, Susanna Martín, Manel Fontdevila, la francesa Anne Simon, Julia Madrigal, Raquel Riba Rossy, Víctor Solana, Azagra y Revuelta, María Medem, Luis Orús y toda la nómina de dibujantes aragoneses que esperan 365 días para jugar en casa en una cita que no conviene olvidar empezó como una pequeña muestra en el Centro Cívico La Almozara y ahora mismo es una nave consolidada que concita a miles de personas.

La edición de este año, la de su mayoría de edad, la decimoctava, reunirá a 77 estands entre los que habrá 18 de fanzines (con presencia gratuita en este salón, una de las señas de identidad de una cita que sabe tratar como nadie a los autores) y 29 editoriales.

Y a todo esto, por si hubiera pocos atractivos, hay que añadirle la zona dedicada al manga y el anime que siempre es una de las más concurridas y para qué engañarnos una de la que más color aporta al evento con sus diferentes actividades, talleres y disfraces que son uno de los centros de atención de la cita.

Una cita en la que, además de las firmas de los diferentes autores, cuenta con un potente programa de charlas y coloquios en las dos salas (Mortadelo y Filemón) habilitadas para la ocasión con capacidad para unas 50 personas y que suelen registrar llenos habitualmente a lo largo de todo el fin de semana. Una prueba más de que el salón ha encontrado la llave para que todo funciones. Así, en esta edición, se abordarán, entre otras cuestiones, el Poliamor en tiempos de Tinder, sesión en la que participan Elisa Riera, Mamen Moreu e Ivan Batty; las Nuevas voces del cómic, con Aroha Travé, Rosa Codina, Cristina Triana, Víctor Solana y El Don Guillermo; Cómics de reírse muy fuerte, asunto sobre el que disertarán Ana Belén Rivero, José Luis Martín, Manel Fontdevila y Bernal, y Cómic y vanguardia, con la presencia de María Medem y Max.

Entre tanto coloquio y charla, además, se colarán, como no podía ser de otra manera, dos aniversarios de dos editoriales aragonesas. Por un lado, Malavida (colaborador desde el inicio de este salón) que celebra su primer cuarto de siglo de vida y, por otro lado, GP Ediciones, que cumple una década. Ambas hablarán de sus experiencias en el mundo editorial en sendos coloquios abiertos al público en general.

Como ya es habitual desde hace algunos años, la entrada al salón volverá a tener un precio simbólico de 1 euro para los mayores de 12 años (el resto entra de manera gratuita) y es válida para todo el fin de semana. Además, con ella, se regala el Tebeíco del Salón que este año alcanza su edición número 13 de una manera muy especial ya que se ha pedido a los autores ambientar las historietas en rincones de la ciudad.

El Salón del Cómic de Zaragoza estará abierto hoy de 17.00 a 22.00 horas, mañana de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas y el domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.