Sánchez no coge el tren

Aunque hoy estaba prevista la visita a Zaragoza de Pedro Sánchez, este se quedará finalmente a 308 kilómetros y no vendrá, a pesar de que se le esperaba desde hace una semana en un acto de campaña. Si hubiera un tren en condiciones, quizá la caravana del candidato socialista lo habría tenido más fácil, ya que el todavía presidente en funciones celebra un mitin en Castellón. Una bonita metáfora de la importancia del tren del eje Cantábrico Mediterráneo. Como solución intermedia, y en un punto intermedio, los militantes socialistas aragoneses tendrán un premio de consolación con el ministro de Fomento también en funciones, el valenciano José Luis Ábalos, que celebrará un acto en Teruel junto al secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. No hay que ser muy adivino para intuir de qué hablarán ambos. De todos los esfuerzos realizados en infraestructuras, con licitaciones recientes, y el empuje de un tren que, aunque se empuja, sigue siendo un dibujo.

De este modo, Sánchez no vendrá a Aragón, aunque en el último medio año ha hecho un par de visitas y no ha habido un solo ministro que no se haya dejado caer por Aragón.

Quien sí reincidió en sus visitas a tierras aragonesas fue el líder de los populares, Pablo Casado, en un multitudinario mitin en el que apeló al voto útil de la derecha. Quién se podía imaginar hace tan solo una década en el gran partido conservador español que el problema de la fragmentación les haría apelar algún día a la concentración del voto.

Casado prometió de todo para Aragón, esa tierra que es «el corazón de España desde hace cinco siglos», lo que demuestra que no solo los catalanes más malvados tienen alguna empanada mental con la Historia. Esa afirmación queda muy patriótica, pero asegurarla es, sencillamente, no saber de Historia o reinterpretarla muy libremente. El PP da por hecho que remontará y mejorará sus resultados. Ayer fue un buen termómetro para comprobar que es más que posible.

La incógnita será Unidas Podemos, que tampoco traerá a su líder, Pablo Iglesias. A cambio, sí vendrá mañana uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero. que acompañará a Pablo Echenique. Desde luego, ese encuentro promete. Tanto para sus fans como para sus adversarios.