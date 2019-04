Santisteve se gana ser el candidato de ZeC para la Alcaldía

Zaragoza en Común (ZeC) ya tiene candidato para las próximas elecciones municipales de mayo. El actual alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, optará a la reelección tras unas primarias que dejan claras tres cuestiones clave en los últimos meses: una, que Violeta Barba acabará compitiendo contra él; dos, que Alberto Cubero, de IU, ya no será nunca alcalde de Zaragoza, ya que, en caso de que salga elegido como concejal, el código ético de la confluencia no le deja estar más de ocho años en el cargo; y tres, que Santisteve sale fortalecido de un proceso en el que obtuvo 1.262,61 puntos, más de 400 por encima de su inmediato perseguidor, Cubero, y con la participación de más de 2.700 personas. Su posición de liderazgo ya nadie la discutirá y puede medir fuerzas de tú a tú con Podemos, cuya candidata fue votada por menos militantes que los que le han acabado aupando a él.

Su elección despeja todos los fantasmas de golpe y además le destaca como el único alcalde del cambio en España que ha logrado revalidar su posición en una votación abierta en la que, además, coloca de número 2 a quien él quería, la actual vicealcaldesa y responsable municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, que con 763,76 puntos fue la mujer más votada de las que se presentaban. Ellos dos eran la punta de lanza del grupo de los llamados comunes, personas independientes sin afiliación a ningún partido. Y relegan a los puestos tres al cinco a las grandes apuestas de IU en la confluencia: Alberto Cubero, que con 852,68 puntos será el tercero de la lista; Alicia Alcalde, que con 499,53 se queda como cuarta; y Pablo Híjar, que será el quinto siendo el cuarto aspirante con más puntos recibidos en las primarias, 655,64.

«Estamos contentos, satisfechos y es un ejemplo estas primarias de ZeC de democracia viva. Somos la formación política municipalista que más viva está y que ha hecho unas primarias más abiertas y transparentes, con cerca de 3.000 personas participando de forma activa. Esto nos sitúa en una posición excelente en cuanto a ánimos y ganas de revalidar el Gobierno de la ciudad», destacaba el propio Santisteve. Todas las incógnitas que se le plantean giran en torno a lo mismo: ¿Qué hacer con Podemos? ¿Hay que negociar? ¿Cabe la posibilidad de la lista conjunta tras las primarias? «Estas listas, en principio, no se mueven», llegó a aventurar.

«PODEMOS ESTÁ EN ZEC» // Seguiremos hablando con todo el mundo que se quiera integrar pero las primarias (de ZeC) eran el cauce específico para que se expresara esa diversidad ciudadana. El problema no es de exclusión o no de la gente que no ha querido intervenir», remarcó el alcalde de Zaragoza, quien apostilló que «el planteamiento ha sido valiente de primarias, en las que a priori no estaba nada pactado ni cerrado, ni siquiera la candidatura a la Alcaldía». «Esta es una lista conjunta que expresa la pluralidad, la diversidad y en la que hay gente de Podemos. Entre las 15 elegidas hay tres de Podemos, o sea que está en ZeC y así se ha expresado en estas primarias», añadió.

No hace falta leer entre líneas para comprender lo que es un secreto a voces en ZeC: no es tiempo de negociaciones cuando no han querido participar en las primarias y cuando han votado el doble de personas para elegirle a él que para la candidata de Podemos. Así que «no preocupa nada», dijo, competir con Barba, «porque venimos a revalidar el Gobierno y tenemos un trabajo de gestión que nos acompaña y cerca de 3.000 personas que ya han expresado que están dispuestas a apoyarnos hasta el final». «Hemos decidido que estas no sean una primarias de confrontación, sino de ilusión, de transmitir que estamos fuertes y que vamos a luchar y a ir a por todas porque el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años hay que continuar profundizando en él».

Santisteve también sale reforzado porque su número dos será quien él deseaba. «Luisa (Broto) ha estado ahí, ha marcado una prioridad del Gobierno en cuanto a la acción social y a los sectores más vulnerables y por una redistribución de la orientación presupuestaria a marcar. Es un activo bien potente que siempre me ha acompañado y que siempre la he tenido ahí en los momentos más difíciles, así que estoy encantado de que esté segunda».

Pero arropó al resto de integrantes de una «lista diversa, plural, en la que todo el mundo ha sumado, en la que salimos reforzados, todos contentos y satisfechos». Y aprovechó para remarcar esa «línea de continuidad con el Gobierno actual» en la que los primeros puestos los copan todos los miembros de su equipo actual que se presentaban. Aunque, añadió, «también hay que abrirse a nueva gente» y, en ese sentido, agradeció «la presencia de Alicia (Alcalde), Arturo (Sancho), Paloma (Lafuente), Pilar (Vaquero), savia nueva con unos perfiles de activistas sociales bien interesantes».