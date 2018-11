Santisteve presenta su candidatura a la reelección

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se dirigió ayer a los ciudadanos –y a los partidos llamados a liderar la confluencia, Podemos e IU– para presentar su candidatura a las próximas elecciones. Se ofreció como apuesta de un futuro en el que hasta su continuidad está en discusión en el seno interno de su partido, y en un contexto político «de desazón» y de «crecimiento de la ultraderecha» en Europa. Tendía la mano a ser punta de lanza de una izquierda que «podría estar mejor, pero también mucho peor», pero que ahora está «obligada a mantener la esperanza». Y pidió «más tiempo» para cumplir con la tarea iniciada en el 2015, echando mano de nuevos proyectos a largo plazo, los de su equipo.

Se apoyó en un idílico repaso de logros de una legislatura convulsa para dar otra patada hacia adelante hacia próximos mandatos. Aunque acabara vapuleado por una oposición que le dibujó como un alcalde al que se le acaba el tiempo, «desesperado» y que no tiene tantos logros que ofrecer a seis años de las elecciones. Ni a sus votantes ni Podemos e IU para volver a ser el alcaldable.

VOCACIÓN ELECTORAL // Por eso Santisteve echó mano de proyectos reconocibles hoy en la calle, como el de la cota cero de Don Jaime I, apostar por exportar lo poco o mucho que sí ha salido bien y hacerlo, sobre todo, a largo plazo. Una apuesta que llevar a las urnas, para que los ciudadanos decidan «qué modelo de ciudad quieren». Porque otra de las cosas que quedó patente en el debate es que solo ZeC y el PP fueron capaces de plasmar qué modelo de ciudad quieren para ese futuro. Lástima que sean antagónicos. De hecho, los conservadores se convirtieron en el mejor capote del alcalde, ya que ambos coincidieron en señalar el «seguidismo» del PSOE al portavoz del PP, Jorge Azcón, y su nula aportación en forma de propuestas que no sirvan para «bloquear» al Gobierno o aprobar proyectos que le den el mínimo rédito electoral.

Así que, con el PSOE convertido en el rival a batir, el poso que dejaban las palabras del alcalde, en la escasa hora y diez minutos que dedicó a su discurso matutino, fue esa declaración de intenciones a largo plazo, en forma de primer mitin electoral, con vocación de concurrir a las urnas el 26 de mayo del 2019. Con el urbanismo como proyecto estrella y esa cota cero que expandiría al entorno de San Miguel, de La Magdalena y de San Pablo.

OLVIDAR SU MINORÍA // También apostó por impulsar las restricciones de circulación de los vehículos más contaminantes en el interior del segundo anillo de circunvalación de la ciudad, un objetivo que plantea el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de cara al 2027 y que él apostó por poner en práctica ya en el próximo mandato.

Pero Santisteve, en su discurso más presidencialista del mandato, empezó hablando de su empeño en cumplir su programa electoral del 2015, un hábito que partidos como el PP y el PSOE nunca han practicado cuando gobiernan, y acabó pidiendo lealtad y unidad a la izquierda. La misma que le reprochaba que siempre se olvida de algo esencial: su minoría y que necesita de sus votos para no gobernar a golpe de contrato menor y decreto. Necesita un diálogo que él admitió que no ha resultado, pero que achacó a la «incomprensión» de PSOE y CHA, pero no a que necesita escuchar también sus ideas e incorporarlas a sus objetivos, como ellos le reclaman con insistencia.

Pero Santisteve buscaba una y otra vez esa especie de bipartidismo nuevo en el que ZeC se siente importante: quiere ser quien gobierne para quienes no tienen apellidos ilustres en Zaragoza y desafiar a los «poderes fácticos y a los lobis de presión». Porque esos zaragozanos sí que suman mayoría y porque ahí es donde el Gobierno se hace fuerte. «Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que está ocurriendo». Las palabras de Rosa Luxemburgo para iniciar su discurso entonaba ese carácter feminista y de movilización que pretende. De lucha en la calle, la misma que la oposición le pide que pise para empezar a hablar de la limpieza o de los parques, de la preocupación de la gente.

Pero el alcalde se tomó la jornada de ayer para mirar al futuro desde un presente que no le es propicio. Aunque no renunciará a los seis meses que restan para intentar unir a la izquierda, añadió. Su problema es su evidente soledad, que la izquierda es su mayor azote (siendo los que le mantienen ahí), y el PSOE ya se erige en favorito y como foco de las críticas –y relajó los ataques a Santisteve–. Sobre todo de una derecha que le hace «responsable subsidiario, y que, por primera vez fragmentada, empieza a repartirse las mieles del éxito antes de votar: PP y Cs se invitaron mutuamente a formar parte de sus gobiernos en el 2019.

AMNESIA SELECTIVA // Por eso Santisteve no olvidó apelar a esa «responsabilidad compartida» de los grupos de izquierda. Con los que, dijo, «ha sido particularmente difícil contar con la complicidad» y lo achacó a su «incomprensión», no a su propia incapacidad, o a que sean «más beligerantes» con ZeC que con la derecha. Eso, dicho sin dedicar una sola alusión al golpe dado en febrero a las sociedades municipales, cuando expulsó a la oposición de la toma de decisiones. Pero esa amnesia selectiva ayer les iba bien a todos los partidos. También al PSOE, al que ZeC le recriminó su bloqueo y su ausencia de propuestas sobre las que acercar acuerdos, y este solo le pidió que de aquí a mayo «no haga imposible que gobierne Zaragoza ningún gobierno de izquierdas.

Tampoco se olvidó Santisteve de aludir al Gobierno de Aragón, con Pilar Alegría, la consejera de Universidad y única representante del Ejecutivo allí presente. Y lo hizo para referirse al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y afirmar que se han «chocado con un muro que a día de hoy no hemos conseguido superar». Aseguró «alto y claro» que está dispuesto a un diálogo «sincero» para dar con una solución «que no se base en la imposición o el chantaje».

Así miraba al futuro un Santisteve al que toda la oposición le acusa de estar lejos de la realidad. Y que echó mano hasta de la subvención de 800.000 euros al Real Zaragoza que impuso el PSOE muy a pesar de ZeC y que ayer era algo «beneficioso para el club, la afición y la ciudad». Así está Zaragoza, en precampaña.