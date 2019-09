Un sector del PAR querría un pacto con CHA, pero no lo ven viable

El PAR celebrará mañana por la tarde la ejecutiva de la que saldrá la decisión del partido respecto a su concurrencia o no a las elecciones del 10 de noviembre. A priori, todo hace indicar que la decisión será que no, ya que la situación económica del partido no es muy boyante como para afrontar una campaña en solitario, y no hay coaliciones a la vista.

La más tradicional en los últimos tiempos, con el PP, está descartada estas las malas relaciones actuales entre ambas formaciones, a raíz de la decisión del PAR de entrar en el Gobierno cuatripartito de Aragón con PSOE, Podemos y CHA. De hecho, el presidente de los populares, Luis María Beamonte, la llegó a descartar por completo mientras él ocupe su cargo. Pero luego aclaró que se refería únicamente a las autonómicas.

De hecho, según fuentes de la formación aragonesista, las opciones mayoritarias en el partido son las de no concurrir y la creación de una gran plataforma aragonesista que implicase a CHA y a otros colectivos de la misma orientación. Sin embargo, las mismas fuentes descartaron que este proyecto sea viable de articular en cuatro días escasos. Más aún cuando la propia Chunta Aragonesista ha anunciado ya su intención de buscar una alianza de izquierdas.

Con estas premisas, todo parece abocado a que el PAR no imitará a su socio aragonesista de Gobierno y descartará su participación en las elecciones generales. Aunque con las ejecutivas del PAR, a cuyo criterio somete el presidente, Arturo Aliaga, todas las decisiones de calado, nunca se sabe. En marzo parecía haber un sentir mayoritario de concurrir, y finalmente el resultado fue el contrario. También parecía haber más debate interno sobre la participación en el cuatripartito, y al final se resolvió con práctica unanimidad en la formación.

La presencia de partidos netamente aragoneses en el Congreso y Senado se antoja por todo esto difícil. Al menos el PAR cuenta con el senador autonómico Clemente Sánchez Garnica, que precisamente por ser designado desde la comunidad, no dependerá de los resultados electorales para continuar con su trabajo. Aunque este está interrumpido por la disolución de las cámaras de ayer y no se prevé que se retome al menos hasta diciembre, cuando se vuelvan a constituir.

La decisión, en cualquier caso, habrá que esperar a mañana por la tarde para conocerla, y que se vayan despejando las incógnitas sobre las opciones electorales para los aragoneses.