Sergio Breto: «Hay riesgo de llegar tarde con la transición justa de Andorra»

La Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón tiene al frente en esta legislatura a un técnico especialista en la materia por elección del vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga (PAR). Se trata de Sergio Breto Asensio, que atesora 35 años (desde 1984) de trabajo en este área como funcionario de carrera de la administración autonómica. Tras cumplir cien días en el cargo, el experto analiza en esta entrevista los retos de su mandato y de un sector en plena ebullición y transformación.

–¿Qué objetivos se marca?

–Los mismos que en todas las regiones europeas: promover las energías renovables e intensificar y profundizar en medidas de ahorro energético. Todo ello con un componente de vertebración territorial y de desarrollo económico, social, tecnológico e industrial. Todos decimos los mismo, la clave está en cómo lo aplicamos dentro del régimen competencial que tenemos en España.

–¿Cómo explica el renacer de las renovables en Aragón?

–En el 2016, con la primera subasta de potencia, se revitalizó de golpe el sector, que llevaba muchos años parado por la reforma energética del 2013. Las subastas han sido un revulsivo, pero los plazos son muy ajustados y generan mucha presión para todos: para las comunidades autónomas, por la ingente tramitación administrativa, y para los promotores, que tienen un plazo de tiempo breve. Pero la eólica no arrancó en Aragón con las subastas, sino que había un trabajo previo. Los proyectos que han visto la luz son los que tenían una maduración administrativa. Las prisas no son buenas consejeras.

–¿Cuál es la clave del éxito de Aragon en el sector?

–Desde Aragón hemos tratado de adaptarnos a los ritmos de las subastas y atraer proyectos agilizando la tramitación. Aunque es un tema manido, Aragón tiene una posición envidiable en renovables por su extensión territorial, los buenos recursos de viento y sol y unas infraestructuras eléctricas siempre mejorables, pero de calado. A ello se suma que contamos con promotores aragoneses que han invertido aquí.

–¿La comunidad saca suficiente partido a las renovables?

–Es una cuestión clave. Tenemos un recurso excelente y los números lo avalan. La pregunta es si es suficiente la cantidad de ingresos que dejan a los ayuntamiento, en impuestos sobre todo. Normativamente es complicado, pero hay que ser capaces de atraer proyectos empresariales e industriales asociados a la energía. Por supuesto contamos con un tejido industrial afín y centros de investigación muy potentes y reconocidos internacionalmente.

–Muchos proyectos no llegarán a tiempo, ¿le preocupa?

–Si no llegan, el ministerio ejecutará los avales. Es un problema para el promotor. No sé si se deberían flexibilizar los plazos, es un tema jurídico porque esas eran las condiciones. Pero espero que el ministerio haya tomado nota y las futuras subastas se hagan mejor, aunque los plazos de los que se hablan me siguen preocupando mucho.

–¿Hay riesgo de burbuja?

–No seré quien nombre ese término, pero sí que hay que acompasar muy bien los tiempos de la capacidad ofertada con la demandas de la energía eléctrica, que este año, por ejemplo, se prevé que baje un 2%. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca que hay que conectar 57 gigavatios renovables hasta el 2030, lo que supone sacar a subasta entre 3.000 y 5.000 megavatios cada año. Pero la red actual no admite esa sobrecapacidad por restricciones técnicas. Y transición no es añadir, sino sustituir.

–¿La transición justa de Andorra está bien encauzada?

–Se está trabajando intensamente desde el Gobierno de Aragón y el central, pero la interinidad del Ejecutivo de Madrid no nos está favoreciendo. Los decalajes temporales son importantes. Si se está cerrando el carbón y hay gente que se está quedando sin trabajo, eso exige que la transición justa sea ya, no se puede posponer. Hay riesgo de llegar tarde con los medios que se pongan para revitalizar la zona. Me preocupa. Y eso a pesar de que Aragón está participando doblemente en la transición energética porque somos los primeros en cumplir con la decisión de cerrar las minas no rentables y los primeros en aportar energía verdes.

–¿Cómo valora el nuevo plan de Endesa para revitalizar la zona?

–Es un plan muy elaborado y que pone el foco en compensar la pérdidas de empleo que va a seguir sufriendo la comarca con la construcción de renovables. Es positivo que haya mejorado su oferta y Endesa puede ser una garantía de éxito, pero no es el único promotor serio.