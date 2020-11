Socializar en tiempos de covid

WhatsApp, TikTok, Youtube e Instagram son las redes sociales más de moda actualmente. Por no mencionar todos aquellos juegos online que hacen que los jóvenes, y no tan jóvenes, estén mirando la pantalla continuamente. Y es que, no es raro ver a niñas bailando en la calle imitando los movimientos famosos de un tiktoker, jóvenes haciéndose fotos en cada esquina de la ciudad o grupos que, sin ni siquiera mirarse a la cara, no dejan de mover los dedos en la pantalla de sus respectivos teléfonos.

A veces, el paso de las horas delante de los dispositivos móviles puede incluso llegar a preocupar a los padres pero, ¿cuándo se sabe si existe un problema? ¿Se puede hablar de adicción en este caso?

Carlos Alejaldre Biel es Psicopedagogo y orientador, además de maestro, de la Unidad de Atención de Desarrollo (UAD) y asegura que actualmente existen varios matices para determinar un problema como este debido a que la llegada del covid-19 y las medidas adoptadas en cuanto a confinamientos y métodos semipresenciales en los colegios e institutos, han provocado un cambio en la manera de comunicarse de los más jóvenes. «Ahora dicen que la forma de comunicarse con sus amigos es a través de estas plataformas y en este sentido los mayores entienden que están jugando pero ellos dicen que se están comunicando», explica Carlos, que afirma que este tipo de conexión les permite «estar de manera virtual ya que no pueden estar de manera física» por lo que desde su punto de vista entienden que «no están malgastando el tiempo, sino que están con sus amigos».

Para determinar cuándo es necesario poner un límite y comenzar a preocuparse, Carlos insiste en que «la convivencia virtual hay que ajustarla a la realidad». Es decir, hay que plantearse «¿cuánto tiempo dejarías que tus hijos estuvieran con sus amigos?».

El problema actual se encuentra en que el covid ha provocado que haya un desequilibrio entre el tiempo de ocio y la convivencia familiar debido a que lo que se realizaba en el instituto, ahora se hace desde casa y «esta posible adicción a estos dispositivos ha sido mayor». Justo en este momento es en el que entran en juego los adultos «que tienen que lidiar lo sano con lo insano y reconocer cuándo se han sobrepasado los límites y se puede hablar de una adicción».

Cambios

Carlos explica que hay que saber reconocer el problema en el momento en el que «todo lo que se está llevando a cabo gira en torno a las redes». Muchos de los ejemplos harán que más de uno se sienta identificado y por lo tanto, se deberá plantear cómo cambiarlo.

Ejemplos tan claros como «voy a comer menos para ponerme a jugar antes» o «voy a estudiar rápido para volver a coger el móvil» o incluso la apreciación de «no apagar el ordenador o la televisión cuando se va a comer». Este tipo de situaciones están evidenciando que «hay una necesidad» y que es el dispositivo el que controla la vida del joven y no al revés.

Carlos insiste en que «todo lo que suene a desequilibrio tiene que hacer saltar las alarmas» y, a pesar de que el joven siempre va a buscar argumentos para salirse con la suya, «el adulto tiene que lidiar con los límites» y empezar a tomar medidas como acudir a pedir ayuda a un psicólogo especialista en el tema, cortar el wifi en un determinado momento para poder disfrutar de momentos en familia y, sobre todo, dar ejemplo. «Nosotros trabajamos siempre con los padres y ellos tienen que involucrarse porque todos tienen que estar dispuestos a hacer cambios y en este sentido, los referentes son fundamentales», zanja.

Además, Carlos asegura que durante la pandemia el 92% de las personas que acudían a la clínica decidieron continuar de manera online y en cuanto pudieron abrir, retomaron la actividad de manera presencial. «Las familias están en aumento y hemos tenido que contratar a más equipo debido a que estamos en un momento muy duro y necesitan estar acompañados durante la pandemia», cuenta.

De momento, Carlos mira al futuro con preocupación debido a que asegura que el curso que viene, cuando se espera que la presencialidad total vuelva a las aulas, se empezarán a notar los problemas en las habilidades sociales de los jóvenes. «Habrá casos en los que veremos que aquellos alumnos que se comunicaban muy bien a través de una pantalla, les cuesta mucho más hacerlo en persona», aseveró.