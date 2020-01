El temor al coronavirus agota las mascarillas en las farmacias

La alerta sanitaria decretada por el coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, que ha causado la muerte de 56 personas e infectado a más de 2.000 en este país, empieza a tener algunos efectos en Aragón. En apenas dos días se han agotado las mascarillas en varias farmacias porque la población china residente en la comunidad, a punto de viajar a su país para celebrar el Año Nuevo chino, se ha lanzado a las boticas a comprar estos productos en grandes cantidades.

Lo que pasa en Aragón también está sucediendo en otros territorios de España, dada la gran cantidad de población asiática que vive en el país, y esto ha llevado a un desabastecimiento generalizado del producto. Es decir, en los almacenes de distribución no hay mascarillas y las farmacias no pueden pedir estoc porque el producto está agotado. «Nosotros trabajamos con Novaltia en Aragón y con Cofares a nivel nacional. El pasado jueves ya nos dijeron que no había material, así que yo mañana (por hoy) voy a intentar contactar de manera directa con la empresa 3M para conseguir unidades», señaló a este diario Manuel Arribas, responsable compras de la farmacia Artal, situada en el paseo Sagasta de Zaragoza.

«Desde el miércoles empezamos a notar la presencia de mucha clientela oriental que venía solicitando el material de forma muy concreta y eso nos sorprendió, porque sabían muy bien lo que tenían que pedir», añadió Arribas. «Me tuve que informar sobre el tipo de mascarilla que estaban pidiendo. Ya no eran las normales de papel, sino que pedían el modelo FFP2, que es una donde la filtración es mínima, ya que su protección de partículas es del 92%», explicó.

Máxima protección / Este se trata de uno de los materiales más eficaces del mercado, tan solo superados por el modelo FFP3, básicamente utilizado en investigación y en laboratorios. «Traían el tipo apuntado en un papel, venían muy bien informados. El producto es poco habitual en la venta, pero trabajamos con él, pero sorprendió que lo pidieran de forma tan específica», apuntó Arribas.

El precio de una mascarilla genérica ronda los 50 céntimos, mientras que las de protección más alta es de unos 3 euros. «Nos han pedido grandes cantidades porque al parecer son personas que viven aquí y estos días van a viajar a su país a celebrar las fiestas. Nos han llegado a pregunar que cuántas podíamos conseguir», dijo Arribas.

También desde la farmacia Arturo Borau, en el paseo Independencia de Zaragoza, apuntaron a una petición alta de mascarillas. «Aquí vino un chico a pedirnos 20 cajas que esperábamos recibir hoy (por ayer), pero no ha llegado ninguna. No hay producto en el almacén y tengo que llamar para avisarle porque en su caso volaba desde Madrid a su país y me las había pedido con cierta urgencia», explicó una empleada. «La demanda se ha notado durante toda la semana», aseguró.

El perfil del comprador es de nacionalidad china, aunque desde alguna botica de Zaragoza también apuntaron que «algún europeo» ha pasado en los últimos días a comprarse una mascarilla. «Ya no sé si por precaución por el coronavirus, por la contaminación o por la epidemia de gripe, pero alguno que otro ha venido», indicaron desde un establecimiento del distrito de Delicias.

Aunque muchos ciudadanos chinos van a salir de España estos días, también hay otros tantos que han llegado. En Zaragoza, la mayoría ha visitado este fin de semana el centro de la ciudad y es en esta zona donde las boticas han notado la demanda. Así, en la farmacia Miñana, en el paseo Sagasta, también han percibido más solicitud de mascarillas, aunque ayer «todavía» disponían del producto.

Desde la farmacia Frago, en la zona de la Avenida Cataluña, «desde el sábado» el material está agotado. «Han venido a pedir de máxima protección y eso nos ha llamado la atención porque no es habitual», aseguraron. «La sorpresa fue mirar y ver que no había en el almacén, que estaba agotado», indicaron.

Muy informados / El coronavirus surgido en China ha obligado a cerrar la ciudad china de Wuhan y esta situación influye en los residentes en Aragón que van a viajar estos días. «Ha generado una determinada ansiedad, más de lo que pensamos, en este tipo de personas que, de por sí, son muy metódicas con el tema de los virus y la protección. Prefieren estar prevenidos y protegidos. El hecho de que sepan qué tipo de mascarilla pedir denota que están al corriente», reiteró Arribas, de la farmacia Artal.

Hasta este sábado no se había confirmado ningún caso en España después de que se descartara el de Vizcaya o el más reciente en Granada. Lo que sí se suspendió este sábado en Zaragoza fue la celebración del Año Nuevo chino, que estaba previsto a las 17.00 e iba a contar con un gran pasacalles y un dragón marioneta gigante. El Ayuntamiento de Zaragoza, el Instituto Confucio y la Asociación de Chinos de Ultramar, organizadores del acto, decidieron el sábado cancelar el desfile «por precaución» ante el coronavirus y también «por respeto» a la comunidad china, ya que ante la epidemia que asola a una parte del país no consideraron adecuada llevar a cabo ningún tipo de festividad.