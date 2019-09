«Tenemos que evitar el desastre total»

Las estudiantes Ariadna Díez y Carmen Arasanz son dos de las portavoces de Juventud por el Clima en Aragón. Defienden la necesidad de acciones urgentes para evitar un «colapso» climático inminente.

–¿Todavía es necesario salir a las calles para concienciar sobre el cambio climático?

–Es evidente que el problema ya está aquí. La ciencia ya lo dice y todos lo sabemos. Si no hacemos algo ya nos encontraremos en un punto sin vuelta atrás. Tenemos que iniciar una regulación seria para no llegar al desastre total. No tenemos más remedio que tomar las calles.

–¿Es entre los estudiantes donde se encuentra un mayor número de activistas concienciados?

–Todavía somos una minoría, pero está en constante crecimiento. En las redes sociales los mensajes al respecto se han disparado, sobre todo tras las actividades de esta semana. Es evidente que la juventud está más concienciada en este aspecto porque, al fin y al cabo, somos las personas que hemos descubierto que no tendremos futuro. Los datos para el 2050 son totalmente alarmantes.

–¿Se sienten escuchadas por los dirigentes en sus peticiones?

–Es complicado. Pedro Sánchez quiso reunirse con varios colectivos, pero desde Juventud por el Clima consideramos que lo único que buscaba era una foto. La verdad es que no ha tomado ninguna medida real. Existe mucha manipulación al respecto, pues se reunió con otros colectivos diferentes.

–¿Cómo han organizado este paro global?

–Desde que surgió la iniciativa internacional solo hemos tenido un mes para preparla. Hemos tenido asambleas abiertas y semanales. Todo el mundo tiene la misma voz, buscamos llegar a consensos. A partir de esta movilización, que esperamos que sea masiva, queremos seguir en las calles con más acciones concretas.

–Las dos han participado en organizaciones feministas. ¿Son luchas compatibles?

–Muchas mujeres jóvenes nos hemos interesado por el movimiento ecologista tras las marchas por la mujer de hace dos años. Fue algo que entró con mucha fuerza, eso nos hizo conocer a otras personas y colectivos. Entendemos, según dice Yayo Herrero, que se explota la tierra creyendo que los recursos son ilimitados igual que se explotan a las mujeres atribuyéndoles todos los cuidados de las personas. Existe una evidente conexión entre el feminismo, el ecologismo y las luchas contra las diversas opresiones.

–¿Qué opinan sobre la figura de la activista Greta Thunberg?

–Agradecemos que fuera la persona que encendió esta chispa. Pero no seguimos todas las líneas que ella marca.

–¿Qué acciones se tendrían que ejecutar en Aragón?

–Es fundamental mejorar el sistema público de transporte. Es necesario reducir el uso de los coches particulares y esa es la forma más justa de hacerlo. Además, se tiene que tener más control con la proliferación de macromataderos como el de Binéfar.