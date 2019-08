«Tenemos la piel de gallina»

Desde el año 2006 no había tres corredores aragoneses en el pelotón de la Vuelta a España. 13 largos años sin que la comunidad tuviera tanta representación en una de las tres grandes del ciclismo mundial. Sin embargo, aquella vez, el mapa de la carrera fue prácticamente monopolizado por el oeste de la península. En definitiva, ni se asomó a Aragón.

El hito de ayer fue juntar a tres corredores de la tierra en una etapa con final en la propia comunidad. Y en alto. Y también inédito. Un popurrí de ingredientes que sonaba a delicia. Por la provincia de Teruel no están acostumbrados a que pase la Vuelta a España, pero eran conocedores de que había tres ciclistas a los que había que animar con especial énfasis y cariño. Y ellos lo notaron.

«Ha sido increíble correr aquí, en casa, con tantos aficionados durante prácticamente toda la subida», afirmó Fernando Barceló justo tras cruzar la línea de meta. «Correr cerca de casa siempre es un aliciente y un plus», agregó. El oscense llegó a lo alto del Pico del Buitre en la 99ª posición junto a su compañero de equipo y también aragonés Sergio Samitier, que invirtió las mismas 5.11.54 horas en alcanzar el Observatorio Astrofísico de Javalambre que Barceló, a 13.23 minutos de Ángel Madrazo, vencedor de la etapa.

Los dos reconocieron que no se encontraron con muchas fuerzas en la ascensión, que les sorprendió el puerto y que, a pesar del sufrimiento, lo disfrutaron por el ambiente y por correr en Aragón: «No tenía muchas fuerzas al final. Me he encontrado muy bien durante todo el día, pero al final no sé, el cuerpo no ha respondido como esperaba y he subido como he podido», relató Barceló.

Samitier, por su parte, dijo a la llegada que «hoy (por ayer) no tenía mis mejores piernas» y recordó que la Vuelta «son 21 días», por lo que «hay que guardar siempre que se pueda». Sobre la etapa, el barbastrense dijo que fue «espectacular el final con tanta gente y que acabe en tu tierra». «Cuando subía con Fer hemos dicho: ‘¡Madre mía, esto qué es!’ Ha sido muy duro», reivindicó. «La piel se ha puesto de gallina con tantos aragoneses animando», resaltó.

Antes de empezar a subir, Samitier tuvo un accidentado susto al verse involucrado en una caída. La mejor noticia es que no tuvo ninguna consecuencia para él. «He roto la bicicleta y la he tenido que cambiar, pero son gajes del oficio», contó.

Jorge Arcas llegó a meta en el puesto 123 a 2.19 minutos de Barceló y Samitier. Tuvo una etapa relativamente tranquila, de gregario, trabajando para el equipo. El objetivo final era que Alejandro Valverde hiciera una buena etapa en un día que no iba a marcar excesivas diferencias en la general, pero que sí podía hacer daño. Hizo una buena labor para ayudar al Movistar y a Valverde, que solamente perdió 12 segundos con respecto a Superman López.