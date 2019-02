El TSJA anula el plan de Torre Village y se ilegaliza su outlet

El outlet de Pikolín en sus antiguas instalaciones de la carretera de Logroño, bautizado como Torre Village, recibió ayer un varapalo judicial inesperado de la mano de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Con las obras iniciadas –ejecutadas al 70%–, algunos contratos privados ya atados con firmas que quieren instalarse allí (el 60% de la capacidad) y el objetivo de abrir sus puertas el próximo otoño, los magistrados de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo declararon «nulo de pleno derecho» el plan especial que impulsó el proyecto y que fue aprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos (Cs), y contra la voluntad del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y de CHA. Una decisión que pone en jaque los planes de la empresa y convierte en ilegal su futuro outlet.

Así resolvieron los jueces el recurso interpuesto contra la decisión adoptada el pasado 24 de octubre del 2016, a petición de varios colectivos vecinales, sindicales y políticos que, en multitud de ocasiones, han defendido lo que la Justicia ahora ratifica. Los magistrados lo hacen, además, con afirmaciones contundentes como que el plan especial impulsado por la promotora de Pikolín, Iberebro, «convierte en dominante un uso contemplado por el Plan (General de Ordenación Urbana) como admisible».

contundente // Los magistrados se refieren a que los usos industriales siempre debieron ser mayoritarios en ese nuevo ordenamiento aprobado en el salón de plenos, y no dejarlo de ser en favor de los usos comerciales que suponen más del 50% del proyecto de Torre Village. Y que en el PGOU, aunque se permitían los terciarios, debían ser con actividades muy concretas que no tenían que ver, por ejemplo, con el textil del outlet. Llega a decir el fallo, con contundencia, que «no solo no mantiene las limitaciones de usos que establece el plan, sino que los amplía y transforma». Y remata asegurando que se hace «por la vía inadecuada», la del «plan especial, cuando debió hacerlo promoviendo una modificación del Plan General».

Así que la nulidad se debe exclusivamente a la «vulneración del principio de jerarquía normativa, por infracción de instrumento de planeamiento de rango superior, al ir más allá del PGOU, que contiene ordenación pormenorizada del sector». En este caso, dice el fallo, «transforma un sector desde su inicial configuración como industrial –en realidad es un polígono industrial– en un centro comercial o, mejor dicho, en un parque comercial».

NO ES COMO PUERTO VENECIA // «Altera las limitaciones de uso establecidas en el PGOU», subraya la sentencia, «convirtiendo en dominante lo que está previsto solo como admisible». ¿A cuáles se refiere? El productivo principal era y debe ser el industrial, y los permitidos, los dedicados a «la venta mayorista o exposiciones de venta minorista, en grandes superficies comerciales o en edificios y dedicados a materiales de construcción, maquinaria, bricolaje, vehículos, accesorios o piezas de recambio, así como combustibles», o el uso terciario «como complementario o asociado al principal o dominante».

Además, el TSJA le recuerda a Iberebro que «no es comparable» con lo que se hizo con Puerto Venecia en su día. La empresa puso a la autorización de este como precedente pero los magistrados le recuerdan que se hizo a través de una modificación aislada del PGOU –la número 33–, y que en ella se permitían «usos deportivos y de ocio organizado».

Con todo, el fallo ni siquiera se pronuncia sobre el 10% del aprovechamiento que este plan especial generaba, y si se podía destinar o no al comercio de proximidad –«resulta ocioso ya todo pronunciamiento», dice–, así como de la ausencia de una evaluación de impacto ambiental, que deviene ya «innecesaria».

La sentencia caía como una bomba informativa mientras se celebraba el pleno en el ayuntamiento. Y, al concluir, el responsable de Urbanismo, Pablo Muñoz, anunció que se «suspenderán todos los procedimientos, actuaciones y licencias» en Torre Village. Tanto el proyecto de urbanización como las licencias o expropiaciones en tramitación y las ya concedidas. Tras calificarlo como «la victoria del comercio de proximidad», a los que dijo que se iba a «dar la puntilla», el edil recordó que «el tripartito de moda» –así lo bautizó CHA–, formado por PP, PSOE y Cs, fueron los que hicieron dieron la vuelta a la desestimación que proponía el Gobierno. Ahora no recurrirá la sentencia «aplastante» en la que el consistorio era codemandado.

Pagará las costas, 1.500 euros, al igual que Pikolín. Mientras Iberebro, por su parte, confirmó a este diario que recurrirá el fallo al Tribunal Supremo. Tiene 30 días para hacerlo. Y casi se da por hecho que pedirá la suspensión temporal de esta sentencia, para no tener que detener los trabajos. «El parque comercial continúa con las obras ya que esta sentencia es provisional», apostilló.

RESpeto en LA DGA // Pero no fue la única mala noticia. La DGA, que declaró este proyecto de interés autonómico en el 2016 por silencio administrativo, aseguró que se suspende la concesión de la licencia de gran superficie comercial que la empresa había solicitado. Mientras el presidente aragonés, Javier Lambán, solo apuntó que «era un proyecto interesante» y que «siempre que la justicia toma una decisión somos respetuosos con la misma». La consejera de Economía, Marta Gastón, mostró su respeto a la sentencia y declinó hacer valoraciones porque, dijo, afectaba solo «al trabajo administrativo llevado a cabo por parte del ayuntamiento».