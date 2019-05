El TSJA implica al Huesca como persona jurídica y el club lo niega

El Huesca y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) difieren sobre la investigación al club como persona jurídica en la operación Oikos. La entidad azulgrana emitió un comunicado escueto en el que defendió su honor y resaltó, en el segundo punto de los cinco, que «a la Sociedad Deportiva Huesca no se le imputa la comisión de hecho delictivo alguno», que es algo que quería «precisar ante la opinión pública».

Sin embargo, el TSJA remitió una nota de prensa en la que informaba de la detención de seis personas por parte de la Policía Judicial que se produjeron «después de que el juez instructor autorizara, en el día de ayer (por el lunes), un total de nueve entradas y registro en cinco ciudades españolas». Fueron en seis domicilios personales (uno de ellos el de Agustín Lasaosa, pero no el de Juan Carlos Galindo), dos casas de apuestas y la propia Sociedad Deportiva Huesca, «investigada en la causa como persona jurídica», algo que difiere con la versión del club.

De hecho, el TSJA incide en que «además de las personas ya detenidas, el juzgado investiga también a otras 15 personas más relacionadas con el mundo del fútbol y las apuestas deportivas y una personalidad jurídica, la Sociedad Deportiva Huesca». El club recalcó «su compromiso con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos» y quiso «clarificar que se mantiene un sumario abierto del que pudieran derivarse responsabilidades a título exclusivamente individual».

Manuel Torres, consejero y letrado del club azulgrana, resaltó ayer que «desconocemos el alcance de la trama por el secreto de sumario y el Huesca, como no puede ser de otra manera, se pone a disposición de la autoridad judicial». «Esto es un expediente que se inició en el 2018 con el asunto del Nástic y siempre hemos estado a disposición de la autoridad judicial», añadió.

Además, el Huesca también negó taxativamente que se haya lucrado o cometido algún acto fuera de la ley como entidad: «La Sociedad Deportiva Huesca quiere dejar muy claro que no ha participado en ninguna actividad irregular ni ha obtenido beneficio deportivo, económico o de cualquier otro tipo derivado de conducta ilícita alguna», reza el escrito. Por último, «respetando la presunción de inocencia y el secreto de sumario, la Sociedad Deportiva Huesca queda a la espera del resultado de las actuaciones judiciales». El comunicado del Huesca no hizo una férrea defensa de Lasaosa y Galindo y se desmarcó de las acusaciones explicando que no hizo nada punible como persona jurídica.

Por su parte, el Nástic de Tarragona, también implicado, afirmó que sigue «velando por la integridad y el juego limpio» y recuerda que «interpuso una denuncia por las falsas acusaciones que se manifestaron contra la entidad grana y sus jugadores».