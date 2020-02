La unidad política en la crisis agraria no garantiza mejoras inmediatas

«Es necesario dar respuestas urgentes, pero sabiendo que no hay respuestas inmediatas». Este es el mensaje lanzado por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, tras participar ayer en la reunión extraordinaria convocada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con todas las comunidades autónomas (excepto Cataluña y País Vasco) para analizar la crisis del sector primario. La conclusión es evidente: existe unidad política para afrontar los problemas, que pasan sobre todo por la falta de rentabilidad de las explotaciones ganaderas, pero no habrá una reversión inmediata en la situación, por lo menos hasta que no se aborde la reforma en profundidad de las ayudas europeas.

«Tanto las causas como las consecuencias deben afrontarse a través de una aplicación más justa y eficaz de la Política Agraria Común (PAC), que debe centrar sus prioridades en el modelo familiar y, por tanto, en los agricultores profesionales cuyos ingresos más dependen de la agricultura», indicó. Para el consejero, las movilizaciones de los agricultores de las últimas semanas «están totalmente justificadas» y han servido para trasladar a la opinión pública la realidad del sector agrario, algo que ha permitido trasladar la preocupación en la que viven miles de familias.

SIN DISCREPANCIAS

Desde el Ejecutivo autonómico celebran este tipo de encuentros, en los que no existe discrepancia sobre la necesidad de tomar medidas, al menos por ahora. Pero matizan que la situación no ofrece cabida a soluciones fáciles. «Debemos actuar donde podemos actuar y con las herramientas que tenemos como es el caso de mejoras de carácter estructural a través del segundo pilar de la PAC», incidió. En su opinión este es el único camino posible. «Generar expectativas que no se pueden cumplir solo contribuye a provocar frustración», afirmó.

La idea confirma lo evidenciado por el ministro Planas. «La crisis no se resuelve en 24 horas, por eso hace falta coordinar actuaciones que contribuyan a lograr precios más justos», afirmó sobre las próximas actuaciones.

Entre las medidas que se contemplan más a corto plazo figura la ya anunciada reforma de la ley de la cadena alimentaria, prevista para las «próximas semanas» y que incluirá prohibiciones de prácticas desleales con el agricultor, como la venta a pérdidas o las promociones de alimentos de cara al público que supongan una merma del valor del producto agrario.

En la reunión de Madrid el Gobierno y las autonomías también analizaron la necesidad de una mayor integración de la oferta, de revisar la ley de las interprofesionales y, especialmente, una buena negociación de la futura PAC, que mantenga los fondos para España. Eso permitiría conservar la renta agraria y solventar los problemas de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La cuestión tiene una importancia crucial en Aragón. Olona señaló que el proceso «pone de manifiesto la legitimidad de la PAC y la de su presupuesto público» que en Aragón supone 500 millones de euros. Por eso dijo que estas ayudas «no deben basarse exclusivamente en razones ambientales sino, también y sobre todo, en la insuficiencia de renta que sufren los agricultores».

IMPULSO AL COOPERATIVISMO

Y de cara a afrontar las próximas campañas agrarias con más solvencia puso de nuevo sobre la mesa «medidas de carácter estructural» que permitan la concentración de la oferta agraria, insistió Olona. Esto pasaría, por ejemplo, por la promoción del cooperativismo y por la mejora de la capacidad comercial del sector hortofrutícola. También barajan promocionar mejoras en la calidad y en el tamaño de las explotaciones de forma que no se produzcan problemas de ingresos.

Planas igualmente destacó la importancia de la agrupación de los agricultores en organizaciones de productores e interprofesionales. Y recordó que España no tiene ninguna cooperativa entre las 50 primeras de Europa, a pesar de que es una potencia mundial, sobre todo en exportaciones. «Tienen que dar un paso adelante para su integración y profesionalización para rendir un mejor servicio», reclamó.

USO POLÍTICO

Las protestas de los representantes del sector primario también fueron objeto de debate en el pleno del Congreso de los Diputados, donde el ministro respondió a una pregunta de Vox y a una interpelación de ERC. Planas llamó a los grupos políticos a no «utilizar políticamente» a los agricultores, además de acusar a la formación ultraderechista de intentar manipular a este colectivo.

Por último, Planas aprovechó para calificar de «muy positiva» la reunión que se mantuvo el martes en el Observatorio de Precios, donde estaban presentes representantes de la cadena alimentaria, como la industria y la distribución. «Dialogamos abiertamente sobre qué se puede hacer más para lograr mantener y aumentar el reconocimiento y el precio para agricultores y ganaderos», avanzó.

La ley de la cadena alimentaria no será una «solución milagrosa»

Entre las medias novedoas que se han anunciado en las últimas semanas para afrontra la pérdida de poder adquisitivo en el sector primario está la puesta en marcha de una ley de para regular la cadena alimentaria y la distribución de los productos agrarios. El consejero Joaquín Olona indicó que no cuestiona su mejora, consideró que no se van a encontrar «soluciones milagrosas».

El dirigente aragonés señaló que, en su opinión, el problema de la cadena alimentaria es de falta de valor añadido en los eslabones de la cadena y no tanto de la distribución del valor al indicar que no se puede «distribuir el valor que no se crea». Su apuesta pasa por implementar otras estructuras comerciales, mejorar la concentración de la oferta o desarrollar acciones de promoción comercial con el objetivo de generar más valor entre todos los agentes de la cadena. «El problema no se soluciona enfrentando a unos agentes con otros, aunque hay que reconocer que el eslabón más débil es el agricultor», consideró tras el encuentro celebrado en el Ministerio de Agricultura.