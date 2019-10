Unidos contra el estigma

«La idea general que tiene la sociedad sobre las personas con trastornos mentales está muy lejos de la realidad». La afirmación la hace Carlos Iglesias, presidente del Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental, una asociación que agrupa a 16 colectivos que gestionan los recursos de rehabilitación psicosocial del Gobierno de Aragón.

«Se considera que tienen menos capacidades o que son violentas. Y para nada es así», asegura Iglesias, que insiste que, aunque se han dado pasos, «todavía queda mucho por hacer» desde varias perspectivas. «Hay un margen de mejora amplio y, tradicionalmente, la salud mental siempre ha sido la parte más olvidada entre las Administraciones. Reconocemos los avances, pero es una obviedad que faltan recursos», asegura. Iglesias se refiere a los medios sanitarios disponibles, pero también a los humanos (la falta de especialistas psiquiátricos) y las oportunidades. «Después de la reforma laboral no se ha tenido en cuenta la inclusión en el trabajo de las personas con enfermedad mental», señala.

El estigma es «el caballo de batalla» contra el que luchan familias y pacientes. «Se les aparta por el simple hecho de sufrir la patología que sufren. Poco a poco queremos ir calando con ese mensaje de no discriminación y esperamos que, fuera de intereses especulativos o mercantilistas, se preste servicio de atención a la salud mental en todo Aragón», reseña Iglesias. Respecto al suicidio, el presidente de Fórum es «partidario» de que se aborde públicamente, pero reconoce que hay «disparidad de opiniones» en el tema. «La prevención del suicidio es fundamental, pero de inicio nos encontramos con que, seguramente, no está claro lo que la gente quiere. Hace falta que se pongan de acuerdo porque he oído de todo», reconoce.

«Hay expertos que defienden hacerlo público y contarlo, pero hay otros a los que no les parece buena idea. Es un tema complicado y la base está en llegar a un consenso», dice Iglesias.

Las entidades que configuran el Fórum son un salvavidas para muchas familias que, ante la falta de recursos en el sistema público, acuden a ellas con los pacientes de salud mental. «El perfil de enfermería, psicólogos clínicos o psiquiatras es el de personas cualificadas y muy demandadas, el problema es que no hay muchos. Las entidades nos encargamos de prestar servicio donde no se llega, como Alcañiz», detalla.

En cuanto al Plan de Salud Mental, aprobado por la DGA, Iglesias lo considera «un avance», pero aboga por generalizar una atención al paciente «por las necesidades que tiene, dándole más de un recurso si lo necesita». En sentido apunta a ofrecer centros de día, pero también pisos tuletados o varias ocupaciones. «Se da una asistencia más global», reitera Iglesias.