Yela Vanessa Sainz: "Hay que intentar tirar para adelante"

Yela tiene 45 años y lleva ya seis divorciada y cuidando de manera individual a sus tres hijos de 9, 14 y 16 años. Al poco tiempo de tomar una de las decisiones más importante de su vida, se puso en contacto con la asociación de Amasol debido a que se encontraba «débil, desanimada y con muchos interrogantes» por resolver. Yela asegura que en otro momento de su vida «no hubiera concebido» acudir a buscar ayuda pero, actualmente agradece esa decisión debido a todo el apoyo recibido, sobre todo psicológicamente debido a que la han «llevado de la mano durante muchos años».

«En ese momento ya sabes a dónde no vas a volver por nada del mundo y hay que intentar tirar para adelante» a pesar de que el tiempo que antes podía ser solo para ella, ahora lo tiene que dividir en todo momento para sus tres hijos y llegar a dudar de cuáles son sus prioridades, «si el trabajo o mis hijos».

Yela asegura que ella no pidió verse en esta situación y que cuando tuvo a sus hijos «tenía un proyecto de vida en familia» con su pareja y «no piensas en ningún momento quedarte sola y tirar de ayudas y tener algunas carencias». A pesar de esto, Yela considera todas sus decisiones «un acto de amor hacía mi misma y hacia mis hijos».

El pasado mes de mayo recibió el carnet tan demandado por todas aquellas madres a cargo de sus familias, que los cataloga como familias monoparentales. «Es algo por lo que se ha luchado y así se nos empieza a hacer visibles como un tipo de familia nuevo que se escapa de la tradicional», explica Yela. A nivel personal, comenta que para ella fue «un triunfo el recibirlo» porque vio reflejado «un reconocimiento a la valentía que tuve de tomar las riendas de mi vida y cojo a mis hijos y sigo hacia adelante construyendo un hogar en base a la armonía».

Yela obtuvo el título de matrona en Perú hace 19 años antes de venirse a España, y a pesar de no haber ejercido nunca, no ha dejado de formarse en diferentes áreas y de trabajar como limpiadora o camarera con contratos por horas debido a que es difícil compaginar su vida familiar con la laboral. «Me gustaría que nos dieran la oportunidad de encontrar un trabajo adaptado a nuestras necesidades para tener la oportunidad de poder dedicarnos a nuestros hijos como madre, y a la vez poder ejercer como profesional».

Gracias a Amasol, sus hijos también han podido formar parte de la asociación que también organiza refuerzo escolar, terapia familiar, les entregan material para el colegio además de regalos para celebrar el día reyes. Para ellas hay hasta servicio de peluquería a parte de talleres de autoestima donde aparte de aprender a comportarse con sus hijos, aprenden a hacerlo con ellas mismas. Aquí la unión con el resto de madres que se encuentran en la misma situación supone un eslabón clave en el avance.