Zaragoza y Calatayud, entre las 24 ciudades con mayor gasto social

Los ayuntamientos de Zaragoza y Calatayud son de los que más dinero destinan a gasto social. Por tercer año consecutivo, la capital aragonesa aparece entre los 31 municipios con más de 20.000 habitantes que invierte más de 100 euros por cada habitantes. En concreto destina 111,36 euros, lo que la coloca en el puesto 24 según según el último estudio realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Calatayud, con 156,58 y en posición número 12, también se ubica en el ránking de los llamados Ayuntamientos Excelentes en Inversión en Servicios Sociales durante el 2017, mientras que Huesca, Teruel y Utebo no logran alcanzar este título que, entre otras cosas, evidencia la preocupación y sensibilidad de las instituciones públicas por las políticas sociales. Rentería (País Vasco) es el municipio que más dinero destina, con 275,75 euros, y Arroyomolinos (Madrid) el que menos, con 11,89 euros.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado por tercer año consecutivo un análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a los servicios sociales. Se ha fijado en los 404 municipios que hicieron públicas las cifras a 28 de diciembre del 2018 de la liquidación de su presupuesto. En función de varios criterios, clasifican a los consistorios en tres categorías: excelentes, precarios y pobres. Andalucía es la comunidad autónoma con más municipios excelentes en servicios sociales (nueve), seguida de Cataluña (seis), País Vasco (cinco) y la Comunidad Valenciana (cuatro).

RÁNKING

Zaragoza y Calatayud se encuentran en la excelencia. La capital aragonesa destina 111,37 euros por habitante y tiene una inversión total de 74,05 millones en políticas sociales, mientras que la ciudad bilbilitana destina 156,58 euros por residente y tiene una partida global de 3,16 millones.

Para ser acreditados de excelentes, los ayuntamientos, además de cumplir con un requisito de transparencia financiera, deben tener un gasto acreditado en servicios sociales y promoción social superior a 100 euros por habitante, la partida no debe haberse reducido respecto al ejercicio anterior y el gasto social tiene que representar al menos un 10% de los presupuestos.

El coordinador de la asociación, Gustavo García, explicó que ambas ciudades se mantienen en el ránking respecto a los años anteriores y destacó que la capital aragonesa hace años que cumple la excelencia en materia social. «Zaragoza es un clásico y no tiene nada que ver con el Gobierno porque desde los años 80 se han impulsado las políticas sociales», aseguró. Explicó que en material social «no se puede improvisar» y que los datos actuales son fruto del trabajo llevado a cabo durante años. Según García, el resultado del estudio no está relacionado con que se trate de ayuntamientos más pobres o más ricos, sino con la sensibilidad de sus dirigentes. Es el caso de Madrid, que tiene un gasto por habitante y año elevado pero no supera el 10% de su presupuesto para esta partida, por lo que no entra en el ránking de excelentes. Según el informe, «únicamente 3,5 millones de habitantes pueden sentirse beneficiados por unos servicios sociales de excelencia en cuanto a la inversión social, que es la población residente en estos 31 ayuntamientos». Entre ellos también se encuentran Cádiz, Granada, Baza, Antequera, Miranda de Ebro, Barcelona, Eibar, Irún o Cullera.

LOS POBRES

Los calificados en la categoría de pobres, 40 municipios, son aquellos con un presupuesto inferior al 60% de la mediana de gasto de las localidades mayores de 20.000 habitantes. El 75% de ellos ya obtuvo este cuestionado título en el 2016, por lo que «lejos de realizar un esfuerzo inversor para salir de la situación, castigan a sus vecinos con una inversión aún menor que el año precedente», concluye el estudio. Entre ellos se encuentran los madrileños Ciempozuelos, Galapagar, Aranjuez, Rivas-Vaciamadrid o Torrelodones. También Pontevedra o Mérida.

Por último están los catalogados como precarios, con una inversión de entre los 40,40 y los 50 euros por habitante y año. Un 24% de ayuntamientos no alcanza una inversión mínima de 50 euros, «casi un cuarto de los mayores de 20.000 habitantes que realizan un gasto precario en un pilar tan básico para la cohesión social y la solidaridad como son los servicios sociales y que afecta a 5 millones de personas», destacan en el documento. El 71% de los consistorios tildados de precarios en el 2016 mantienen igual situación en el 2017, es decir, siguen sin apostar por lo social.

Entre los municipios vuelven a destacar los madrileños, como son Boadilla del Monte, Majadahonda, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón o San Sebastián de los Reyes, entre los diez del listado. También aparecen 14 de la Comunidad Valenciana, como Benidorm, Altea, Elche, Oliva, o Requena. También están Guadalajara, Toledo, Salou, San Fernando, Estepona o Vigo.