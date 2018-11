ZeC reta a PSOE y CHA a negociar el próximo lunes el presupuesto

Después de toda la crispación desplegada ayer en el salón de plenos, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), a través del alcalde Pedro Santisteve y del portavoz del grupo municipal, Pablo Muñoz, aprovechó las críticas de PSOE y CHA sobre su falta de diálogo para retarles a demostrar que ellos están por la labor de negociar y llegar a acuerdos «a partir del próximo lunes». Con el presupuesto del 2019, ya que anunciaron que tendrán la semana que viene un borrador de las cuentas sin aprobar previamente por el Gobierno para que se elabore desde el principio y desde la izquierda.

Sin condicionantes y con cabida para las iniciativas de los tres, y para demostrar, como les acusaban desde la bancada de enfrente el PP y Cs, que el hecho de que la DGA no tenga el presupuesto no impide que la capital lo pueda aprobar antes de las elecciones. Y entroncaba con una de las ideas fuerza del discurso del portavoz de ZeC en su intervención en el debate, cuando se dirigió a socialistas y nacionalistas para exigirles «lealtad». Para Muñoz esta es «una oportunidad para la izquierda, la mayor demostración de que estos señores –el PP y Cs– no van a gobernar nunca» en Zaragoza».

Así culminaba una aportación al debate que, tras una primera intervención basadaen una representación teatral de los papeles que cada partido juega en el tablero municipal que provocó más burlas que aplausos, puso negro sobre blanco sobre lo que ZeC espera de PSOE y CHA. A los nacionalistas les reprochó su «equidistancia», que les lleva a veces, dijo, a «azotar al árbol del Gobierno a ver si le caen algunos votos». Asensio dijo que se sentará a negociar aunque Podemos no lo haga con el Gobierno aragonés.

Al PSOE, Muñoz le instó a proponer algo, que en tres años apenas ha mostrado el modelo de ciudad que quiere, para así buscar acuerdos.