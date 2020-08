ZeC solicita que la avenida de Juan Carlos I cambie su denominación por avenida de la Democracia

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza solicitará la retirada de la denominación de la avenida Juan Carlos I y su sustitución por avenida de la Democracia, nombre escogido debido a que ninguna calle cuenta con una referencia tal en el callejero de la ciudad. La formación presentará una moción en el próximo pleno de septiembre.

«Los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda pública a los que se enfrenta el rey emérito, el tren de vida del que gozaba mientras la ciudadanía se enfrentaba a la grave crisis del 2008, retirando 100.000 euros al mes de su cuenta en Suiza, y el constante goteo de regalos desorbitados, finalizan con su vergonzante salida de España, un espectáculo bochornoso que acaba con la poca credibilidad que esta institución tenía y hace que sea insostenible mantener una calle con este nombre en su honor», expresó la concejala de ZeC, Luisa Broto.

Para la formación, el comportamiento de la Corona, especialmente en los últimos años, ha estado «muy lejos de ser modélico». La corrupción y cualquier ejercicio alejado de la ética «debe ser criticado y condenado, especialmente si es cometido por representantes institucionales», destacó Broto.

Desde ZeC se defiende que la República «no es solo una forma de Estado más democrática, sino también la forma más profunda de entender la democracia desde los valores cívicos, la conciencia crítica, la participación ciudadana y los derechos sociales».

Podemos considera que la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud «indigna de un jefe de Estado», que lo desacredita ante el pueblo al que dice representar. «Su decisión de marcharse para tratar de no responder por sus actos ante la Justicia y ante el propio pueblo español lo descalifica por completo y por tanto no merece que una calle zaragozana lleve su nombre». Al contrario, que aparezca en el callejero rebaja la categoría de un espacio reservado para personas merecedoras de algún tipo de reconocimiento. «Juan Carlos de Borbón no merece ningún reconocimiento», expresaron en el grupo morado, desde el que se va a pedir el cambio de nombre de la avenida «en la comisión municipal que se creó el pasado 28 de julio precisamente para revisar el callejero y adecuarlo a la normativa de memoria histórica de Aragón».

Desde el Partido Popular se prefirió no hacer análisis alguno del asunto, mientras que en el PSOE se remitieron a «la mesa de trabajo donde se debaten los nombres de las calles con profesionales», ya que consideran que «es ahí» donde debe debatirse».