La tradición floral alemana tiene un hueco en la capital aragonesa con El Buen Jardinero, en calle Gascón de Gotor, 21, (entrada por el número 15 de la calle Porvenir). Una floristería artesanal que con su estilo particular y una gran presencia en las redes sociales se ha hecho un hueco entre los clientes. Una opción para regalar en las próximas celebraciones, como el día del Padre.

David Navarro, su propietario, cuenta que es “otro concepto de ramo”, de cómo se utilizan las flores, tanto frescas como secas y que “ha funcionado fenomenal” en contraste con la tradición española, “muy anclada” en los años 70 y 80 del siglo pasado.

“Los alemanes a partir de los 90 hicieron una auténtica revolución floral creando unos arreglos mucho más silvestres, con más complementos. Son unos ramos de una estructura no tan redonda, en el que los elementos están más sueltos. Menos flores pero más estructurales, en distintas direcciones, da un resultado más artístico”, explica.

Todo esto lo conoció de primera mano en Múnich, donde se formó gracias a una beca Leonardo (ahora Erasmus Plus), mientras hacía un curso de floristería de Zaragoza Dinámica para personas desempleadas. “Abrimos en abril del año pasado, este día 15 haremos el aniversario. Antes era periodista y tras ese cambio profesional me apetecía tener mi propio negocio. Continué con la formación y me permitió diferenciarme”, recuerda. Hasta entonces, la floristería, que ahora es su trabajo, “era un hobby”.

David considera que ofrecen algo “completamente diferente y artesano”, transformando todos los elementos que integran sus creaciones y no solo las propias flores. Las redes sociales, sobre todo Instagram, son otro pilar de su establecimiento, “un segundo escaparate” gestionado por Jari Estefanoff, para “sacar novedades de debajo de las piedras” y “llegar a miles de personas”.

Por ello “han invertido más tiempo que otros negocios”. “Crear una comunidad”, seguir a sus clientes y consultar sus opiniones son algunas de esas tareas igual de importantes que la atención física.