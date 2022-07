¿Estás pensando ya en las vacaciones de verano? ¿En disfrutar de unos días bien de desconexión o de experiencias activas, de turismo cultural, de naturaleza y de excelente gastronomía? Pues no vengas a Huesca. Sí, has oído bien. No vengas a Huesca. ¿O sí?

Este es el arriesgado eslogan de la nueva y transgresora campaña de promoción turística que acaba de lanzar la sociedad TuHuesca para este verano. Una campaña que busca romper con todo lo anterior para diferenciarse del resto de destinos de interior y captar la atención de los turistas que busca un lugar para pasar sus vacaciones haciendo uso de la llamada psicología inversa. El elemento principal de la campaña es un spot de unos dos minutos protagonizado por el actor Juanjo Artero. Si quieres verlo, sigue leyendo. Cómo llamar la atención entre los 1.500 millones de turistas del mundo Según la Organización Mundial del Turismo, en 2019 se registraron en el mundo 1.500 millones de turistas que tuvieron para elegir también millones de destinos. Captar la atención de estos turistas resulta básico pero a su vez muy complicado. Lo normal es recurrir a estrategias en las que se ponen en valor los aspectos diferenciales y con mayor poder de atracción de cada destino. Así lo ha hecho la provincia de Huesca durante más de 35 años a través de una marca, Huesca La Magia, que se ha posicionado como un destino interior de calidad a través de acciones promocionales que han tenido unos beneficios de imagen muy positivos para la marca y para los atractivos turísticos que evoca y representa. Sin embargo, en muchos casos, especialmente dentro de España, la oferta turística, aunque variada, es bastante común. La mayoría de destinos vacacionales, como es el caso de la provincia de Huesca, ofrecen buena gastronomía, actividades de ocio y aventura, alojamientos con encanto, paisajes espectaculares, flora, fauna, y geología curiosa, sol, y un trato familiar pero muy profesional. Por ello, en un escenario tan competitivo, la sociedad de promoción turística TuHuesca ha decidido dar un paso más y plantearse: ¿cómo podemos captar la atención de los visitantes y turistas? La base, la confianza en el producto turístico TuHuesca siempre se ha caracterizado por aplicar a sus acciones de promoción una innovación y una ejecución de acciones publicitarias llamativas, transgresoras y rompedoras. La nueva campaña No vengas a Huesca representa su máxima expresión. El carácter que ha inculcado su director gerente Fernando Blasco, su equipo encabezado por Ana Lanuza, y la confianza en las acciones de sus presidentes, y actualmente de su consejera delegada Elisa Sancho, han hecho realidad el actual posicionamiento de la marca Huesca La Magia. Esta situación y la gran confianza en el producto turístico de toda la provincia de Huesca, la competitividad, y la necesidad de diferenciarse es lo que ha llevado a TuHuesca a lanzarse, tras una larga maduración, a producir y poner en marcha una arriesgadísima, innovadora y súper novedosa campaña de promoción turística: No vengas a Huesca. ¿Vas a hacer caso a lo que dicen? Llamar la atención es lo que busca esta campaña, que quiere conseguir el efecto contrario de lo que reza el slogan. Por ello se incorpora como leitmotiv la utilización de la herramienta motivacional de la psicología inversa. Según explica Fernando Blasco, gerente de TuHuesca, “no hemos encontrado un precedente en el campo del marketing turístico para la promoción de un destino de la utilización de esta herramienta. El lema de la campaña es rompedor y muy llamativo”. La psicología inversa, que utilizó por primera vez el psiquiatra Víktor Frankl, es una técnica que consiste en trasladar al interlocutor un mensaje con un propósito contrario al que el emisor desea, buscando la reacción contraria del receptor. Arriesgar para ganar Desde TuHuesca son conscientes de que se trata de una acción arriesgada ya que la técnica de la psicología inversa o se ha empleada excesivamente en el márketing. Además, lo novedoso en este caso es su empleo para la promoción de un destino turístico, la provincia de Huesca, y el empleo de un eslogan tan directo “No vengas a Huesca”. Sin embargo, como se suele decir, quien no arriesga no gana. Juanjo Artero, protagonista del spot El principal elemento de la campaña “No vengas a Huesca” es un spot realizado por la productora oscense Nut Producciones y protagonizado por del reconocido actor Juanjo Artero, conocido por series como El comisario. Esta pieza muestra una escena vivida por muchos, con una conversación telefónica entre madre e hijo. Lo llamativo es el contenido de ambas conversaciones, dos son las representadas. Y destaca la novedad de los paisajes de la provincia de Huesca, no siendo los habituales para un spot de promoción de la provincia altoaragonesa. Con este spot TuHuesca quiere llegar a llamar la atención a un segmento de la población que ya no se ve motivado por los anuncios tradicionales. Esto no quiere decir que no vaya a seguir produciendo otras piezas en las que se muestren excelencias de la provincia de Huesca, y experiencias turísticas, ya que siempre han proporcionado un resultado excelente. De hecho, pronto se presentarán otros spots y otras piezas en esta línea también. Pero queda en el aire la pregunta, ¿con qué nos volverá a sorprender TuHuesca y su equipo?