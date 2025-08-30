Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros

El puente del Pilar es el primero tras el verano y muchos zaragozanos aprovechan para escapar del alboroto de las fiestas para recargar pilas para el otoño. Desde el Aeropuerto de Zaragoza se pueden elegir destinos nacionales siempre apetecibles como Palma de Mallorca o Santiago de Compostela, e internacionales, como Londres o París, lugares que nunca defraudan pero que, por lo manido, a veces tampoco sorprenden.

Todo lo contario que la opción que hemos seleccionado, disponible en la web de Ryanair con ida y vuelta a Zaragoza por 47 euros, con salida el 9 de octubre de 2025 y vuelta el lunes, día 13, del mismo mes. Cuatro días completos en Fez, la capital cultural de Marruecos, conocida principalmente por su medina amurallada Fès el-Bali, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la mayor zona peatonal del mundo.

En el noreste del país, entre las cordilleras del Rif y el Atlas Medio, Fez sobresale por ser la ciudad imperial más antigua de Marruecos. La ciudad se divide en tres zonas: Fès el-Bali, la zona antigua, dentro de las murallas que alcanzan hasta los 15 kilómetros de extensión; Fès el-Jadid, la zona nueva; y la Ville Nouvelle (Ciudad Nueva), la más amplia, creada durante el protectorado francés, en el sur de la ciudad.

Bab Bou Jeloud en Fez / iStock

Fès el-Bali es para muchos un oasis monumental al que se accede a través de Bab Bou Jeloud, una puerta azul tras la que se despliega un laberinto de callejuelas y bazares como El Bali, que da nombre a esta icónica Medina. Jabones apilados, sacos enormes de legumbres y sangre de mataderos a pie de calle. De repente, un aroma avisa de que has llegado al barrio de curtidores. La Curtiduría Chouwara, ubicada en la Medina, es la más grande y popular de Fez.

Para vivir Marruecos en su máxima esencia, alojarse en un riad en plena medina es una apuesta segura. Estas casas tradicionales reconvertidas en alojamientos turísticos cuentan con habitaciones que se distribuyen alrededor de un patio. Para comer, el cuscús, el tajín o la sopa harira son algunos de los platos típicos de la gastronomía marroquí con los que adentrarse en los sabores más auténticos de Fez. Para terminar, el mejor plan es subirse a una de las azoteas de la ciudad a tomar un té de menta disfrutando de las espectaculares vistas panorámicas de la ciudad.