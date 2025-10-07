Sara Fernández

La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana

En julio de 2023, más de 10 años después de la muerte de Mario Biondo, su familia vio como el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivaba la denuncia que habían presentado contra su mujer, la presentadora Raquel Sánchez Silva, y un familiar de ella por un supuesto homicidio. La denuncia se basaba en una investigación del Tribunal de Palermo que concluyó que existían indicios de que la muerte de Biondo, quien fue encontrado ahorcado en una estantería de su domicilio en Madrid, pudiera ser considerada un homicidio y no un suicidio, como dictaminó la justicia española.