La 24 edición del Festival de Cine en Español de Málaga, ariete de los certámenes europeos en plena pandemia por segundo año consecutivo, abre este jueves su competición por la Biznaga de Oro con 'El cover', ópera prima de Secun de la Rosa, que se recrea en una visión personal de lo que es 'la cara B del éxito'.

La definición la ha aportado en la rueda de prensa de presentación de la película Marina Salas, último Goya infantil por 'Pa negre' (2010), que reaparece como coprotagonista de esta cinta coral que descubre como cantantes a sus intérpretes, alguno de ellos debutante en ese arte, como Álex Monner, y otras, como Carolina Yuste, espectacular, transmutada en Amy Winehouse.

El productor Kiko Martínez ('Nadie es perfecto') ha disculpado que el director no pudiera estar en Málaga, aún convaleciente por la covid, aunque "ya está mucho mejor y estará en el estreno", el 23 de julio. Tanto actores como productores han señalado lo "accidentado" del rodaje de la película, primero por el parón de la pandemia y luego con un cambio en el equipo que, sin embargo, sirvió para que De la Rosa reescribiera algunas escenas y se "repensara" en general para darle el tono "absolutamente Secun" de la cinta, ha dicho Monner.

El actor catalán, que no para de trabajar, ha contado con humor cómo se convirtió en cantante para sacar el máximo partido a Dani, un joven con un gran conflicto interior que le paraliza: ama la música, pero tiene miedo a fracasar como su padre, y sufre pensando que es uno más, como su abuelo, por lo que elige ser camarero y olvidar el arte. Con ellos, compartiendo reparto (con cameo incluido del director), Lander Otaola y María Hervás y en personajes estratégicos los veteranos Susi Sánchez, Juan Diego y Carmen Machi.

Y Benidorm, otro personaje más que De la Rosa retrata en su cara B para abordar la dificultad de ser otro y, lo mismo que la vida del actor, es un uniforme con muchas capas que esconde a los "artistas de guerrilla" que viven de, por y para la música, aunque no sean nadie, aunque no tengan éxito, porque en Benidorm "se tolera el fracaso". De nuevo, la frase la pone Salas, a lo que Yuste puntualiza que, esas capas de la sorprendente ciudad son como la máscara que crean los artistas "para sanar y comunicar y que nos entendamos: para ser mejores".

Es su personaje, Amy Winehouse, quien remeda al propio De la Rosa al explicar por qué es artista: "Un día le respondí a un guiri 'yes' y sentí que ser actor me funcionaba", obsesiones, sueños y timidez que definen al director, quien también interpretando encontró su lugar en la vida, ha aportado el productor.

Los actores, que adoran a De la Rosa, han explicado que lo primero que les explicó el director fue el concepto de 'cover', artista que no tiene canciones propias, sino que imita las de otro, pero también "lo que encierra la palabra, lo que cubre, lo que no se deja ver del artista", ha agregado Salas.

Los jóvenes intérpretes abrieron un debate sobre el modo en que un actor "se cubre", se esconde en los personajes, y la oportunidad o no de que uno desaparezca en el otro. Para Monner, hay que alejarse de uno para ser el personaje, "como Dany Day Lewis". "Yo me estoy quedando obsoleto como actor porque acerco el personaje a mi energía y eso es lo que no tiene que ser", ha apuntado el actor, a lo que Yuste le ha contestado "te tienen que dar la oportunidad de que eso suceda" y Hervás ha precisado: es "imposible que el personaje no tenga cosas tuyas porque usa tu cuerpo, tu voz, y tú lo usas como plataforma para saltar".

Benidorm, tierra de fracasados, dice De la Rosa en boca de sus personajes, podría ser lanzadera para este veterano actor y profesor de cine que debuta como director con un musical, apostando por el poder sanador y de transformar de la música, con la ayuda de Carlos Narea (histórico productor discográfico de artistas como Miguel Ríos). Y, como cierre, con la voz de Monner, la canción original de Antonio Orozco 'Que me busquen por dentro', que, según ha contado Kiko Martínez, escribió en una tarde y cuya letra resume todo el espíritu de la película.