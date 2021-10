La noche de Halloween, que se celebra este domingo 31 de octubre, es una ocasión perfecta para hacer planes que no realizaríamos un día cualquiera. Niños y adultos disfrutan de un momento mágico del año en el que las comidas sabrosas, los disfraces y el terror acaparan todo el protagonismo.

La palabra Halloween proviene de 'All Hallows' Eve' que, traducido al español, significa 'Víspera de todos los Santos'. Otras formas de referirse a esta festividad son 'Samhain' o 'Noche de Brujas'.

A pesar de que en Estados Unidos es el país en el que más fervientemente se celebra Halloween, en España cada año cuenta con más seguidores y tiene más fuerzas. Sin embargo, el origen de esta celebración se encuentra en la cultura celta.

Los niños y las niñas son protagonistas en una noche en la que disfrutan con familia y amigos. Los más pequeños de la casa se ponen sus galas más terroríficas para divertirse jugando, comiendo dulces, pintando o realizando al típico ‘truco o trato’. Sin embargo, la fiesta no es solo para niños, pues los adultos también aprovechan para reunirse con sus seres queridos y acudir a su local favorito o salir a bailar.

No obstante, son muchos los que prefieren quedarse en casa rodeados de los suyos para disfrutar de una buena película que genere una atmósfera terrorífica. Por ello, en este artículo apuntamos diez películas de miedo que recomendamos para este Halloween 2021.

Las mejores películas para Halloween

Maligno (2021)

Para comenzar la lista de recomendaciones, que mejor que mencionar una película estrenada en septiembre de este mismo año. 'Maligno' es la última creación del arquitecto del universo 'Expediente Warren: The Conjuring' James Wan que vuelve a sus raíces con este nuevo thriller original de terror con Annabelle Wallis, Maddie Hasson y George Young en el reparto. Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

Relic (2021)

Para continuar, otra película de 2021 que ha sido muy bien valorada tanto por la crítica como por el público y que puede ser perfecta para una noche de miedo es la australiana ‘Relic’. Emily Mortimer, Robyn Nevin y Bella Heathcote encabezan el reparto de esta película que tuvo su preestreno en Sundance y compitió en Sitges, donde su directora, Natalie Erika James, una de las pocas mujeres que se dedican al cine de terror, logró una mención especial.

"Relic", producida por el actor Jake Gyllenhaal, es su primer largometraje y gira en torno a tres generaciones de mujeres que se unen para hacer frente a una presencia maligna. La acción arranca con la desaparición de la anciana Edna. Su hija Kay y su nieta Sam la buscan en la decadente casa de campo de la familia, donde encuentran pistas de su progresiva demencia esparcidas por toda la casa.

Eli (2019)

La película ‘Eli’, estrenada pocos días antes de la noche de Halloween de 2019, es una de las grandes opciones para disfrutar del terror. Recién estrenada que refleja la imprevisible historia de un niño de diez años que tiene una extraña enfermedad, obligado a vivir aislado que tendrá que someterse a un tratamiento con el que se dará cuenta de la verdadera realidad en la que vive.

It (2017)

La última versión del payaso más diabólico de todos los tiempos se estrenó en 2017 en cines. Y es que son muchos los que tienen miedo a los payasos gracias a Stephen King... Cuando comienzan a desaparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un grupo de amigos lidia con sus mayores terrores al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos.

La Maldición (2020)

‘La Maldición’ vio la luz en 2020, un año terrorífico para la industria del cine debido a la pandemia del coronavirus, que obligó a cerrar las salas de cine de prácticamente todo el mundo. La película de terror sobrenatural dirigida por Nicolas Pesce narra la historia de una detective y una madre soltera que buscan descubrir el caso de una joven madre que asesinó a su familia en su propia casa. Más tarde, descubren que la casa está maldita por un fantasma vengativo que condena a quienes entran con una muerte violenta.

No respires (2016)

La atípica película en la que la víctima se convierte en el verdugo. Si alguna vez te has planteado robar a los ricos, a lo Robin Hood, después de ver esta película te aseguramos que se te va a quitar la idea de la cabeza. ¿Y si la persona a la que roban fuera peor que el ladrón?

Psicosis (1960)

Para los amantes de los clásicos, Psicosis es una gran opción para este Halloween. Muestra la historia de Marion Crane, una joven secretaria quien, después de robar dinero en su empresa, huye despavorida de la ciudad. Tras estar conduciendo durante un largo tiempo, se da un descanso en un alejado motel de carretera donde se encuentra con el joven Norman Bates.

La semilla del diablo (1968)

En la cinta de Roman Polanski una joven pareja se muda a un apartamento de Nueva York para comenzar una familia. Las cosas se vuelven aterradoras cuando Rosemary comienza a sospechar que el bebé al que dará a luz no está seguro alrededor de sus extraños vecinos.

Pesadilla en el Elm Street (1984)

Los adolescentes de una pequeña están cayendo como moscas, al parecer, en las garras de la histeria colectiva que causa sus suicidios. La hija de un policía, Nancy Thompson rastrea la causa al pederasta Fred Krueger, que fue quemado vivo por los padres de los niños de los que abusó muchos años antes y quien ahora ha vuelto a aparecer en los sueños de los niños reclamando sus vidas como su venganza.

Déjame entrar (2008)

Ambientada en 1982 en el suburbio de Blackeberg, Estocolmo, Oskar, un forastero solitario de doce años e intimidado en la escuela por sus compañeros de clase, sueña con vengarse de un trío de matones. Se hace amigo de su vecina de al lado, Eli, de la misma edad, que sólo aparece por la noche en el patio cubierto de nieve fuera de su edificio.