Jared Leto se convierte en un miembro de una de las familias italianas más icónicas de la moda en 'La Casa Gucci'. El ganador del Oscar al mejor actor de reparto por 'Dallas Buyers Club' interpreta a Paolo Gucci, quien fue diseñador de la firma de moda. La película, dirigida por Ridley Scott, llega a los cines este 26 de noviembre. Una producción que narra cómo el nieto del fundador de la compañía, Maurizio (Adam Driver), fue asesinado por su exesposa, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

Para meterse en la piel de Paolo Gucci, el actor de 'Escuadrón Suicida' tuvo que aprender a hablar con acento italiano, llegando a cambiar completamente su voz. "Trabajé con las mejores del mundo para tener esa manera de hablar. Me refiero, por supuesto, a los propios italianos. Tuve un grupo de personas que me enseñó y me guio", explica Leto en una entrevista.

"Estudié mucho el idioma. Llegué a perfeccionar un dialecto específico, me encantó. Siempre me ha fascinado esta lengua. Ya sabes, el italiano suena romántico, hermoso, lírico y melodioso. Fue un placer interpretar a una persona que hable así. Tengo una voz que suena bastante aburrida, aunque sea graciosa, es algo monótona. Adoptar el acento italiano hizo que mi voz sonase como los ángeles", revela.

La crónica negra italiana

El actor volvió a demostrar su habilidad camaleónica para transformarse en uno de los herederos de la casa de modas, quien fue diseñador de Gucci a finales de los 60 y en 1978 fue vicepresidente de la marca. En 1987, se vio obligado a vender sus acciones tras un escándalo financiero relacionado con su padre, Aldo (Al Pacino).

'La Casa Gucci' narra uno de los episodios más conocidos de la crónica negra italiana, el asesinato de Maurizi Gucci, ocurrido el 27 de marzo de 1995. A pesar de que hubo ríos de tintas del caso, Leto declara que "nunca" oyó hablar del suceso. "Me dejó sorprendido cuando lo descubrí. Creo que el público también se escandalizará", señala.

Dirigida por Ridley Scott y escrita por Becky Johnston y Roberto Bentivegna, junto con Jared Leto, completan el reparto de 'La Casa Gucci' Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Salma Hayek, Al Pacino, Jack Huston, Camille Cottin, Reeve Carney, Vincent Riotta y Medhi Nebbou.